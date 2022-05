Maturzyści! Możecie zdobyć stypendia pomostowe na I rok studiów!

Dla kogo przeznaczone są stypendia?

„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok studiów i dalsze lata edukacji akademickiej. O stypendia na I rok mogą ubiegać się ambitni i zdolni tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin (dochód brutto na osobę w rodzinie nie może przekraczać 2107 zł), którzy rozpoczną studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych.

Poza tym młodzi ludzie ubiegający się o stypendium powinni spełniać jeden z czterech warunków:

• pochodzić z rodziny (tj. być dzieckiem) byłego pracownika PGR;

lub

• być finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej;

lub

• pochodzić z rodziny wielodzietnej albo być wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka;

lub

• posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej biorącej udział w programie.

Jaka jest wysokość stypendium i co zyskują stypendyści?

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 7000 zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce oraz wykażą się w czasie studiów aktywnością społeczną, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię w ramach Erasmus+, stypendiów doktoranckich.

Uczestnicy programu mogą również brać udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających kompetencje ułatwiające wejście na rynek pracy i budowanie późniejszej kariery zawodowej.

Gdyby nie wsparcie w postaci stypendium ciężko byłoby mi zrealizować marzenia i podjąć studia. Te pieniądze bardzo mi pomogły na pierwszym roku studiów - mówi Iza, stypendystka programu pochodząca z Mazowsza.

Kiedy można składać wnioski o stypendium?

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 4 lipca do 16 sierpnia 2022 r., do godz. 16.00.