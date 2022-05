Niedzielski: ustawa o jakości będzie fundamentem naprawy systemu opieki zdrowotnej w Polsce

Ustawa o jakości, która jest teraz na etapie Stałego Komitetu Rady Ministrów będzie fundamentem naprawy systemu opieki zdrowotnej w Polsce – powiedział w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski podczas kongresu Impact'22 w Poznaniu. Jak dodał, ustawa będzie formułowała oczekiwania pacjenta.

Szef MZ zapowiedział, że w najbliższym roku zostaną przeprowadzone dwie fundamentalne reformy w systemie opieki zdrowotnej. "Pierwsza dotyczy postawienia na jakość i płacenia za tą jakość, (...) a druga polega na reorganizacji i ciągłym wzmacnianiu zasobów" – powiedział.

Minister przywołał cytat z amerykańskiego serialu "Dr House", gdzie w jednym z odcinków główny bohater powiedział, że "ludzie nie dostają tego, na co zasługują, tylko dostają to, co dostają".

"Ja, żeby nie zgodzić się z panem dr. Housem, będę robił wszystko, żeby to nie było maksymą, która dotyczy polskiego systemu opieki zdrowotnej. Żeby pacjenci dostawali to, na co zasługują, a nie to, co dostają i musieli godzić się z tym" – powiedział Niedzielski.

Jak wskazał, by zrealizować ten cel należy zacząć od dyskusji, czego oczekuje pacjent, a nie "o tym, ile wydać, ile personelu powinno być zatrudnione i ile powinno być łóżek".

Minister przypomniał, że kluczowa będzie tu ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. "Ustawa o jakości, która już wchodzi na ścieżkę legislacji, bo jest na etapie Stałego Komitetu Rady Ministrów, będzie formułowała oczekiwania pacjenta. Będziemy mieli całe zestawy wskaźników, które dotyczą nie tylko części klinicznej, czyli leczenia. One będą dotyczyły również tego, co wszędzie indziej też jest mierzone – satysfakcją klienta, a my to nazwiemy doświadczeniem pacjenta" – powiedział szef MZ.

Jak dodał, sprawdzane będzie m.in. czy pacjent jest traktowany przez lekarza w sposób partnerski, czy jest we właściwy sposób informowany, oraz czy sposób terapii nie narusza jego godności.

"Jakość będzie mierzona ankietami na każdym etapie leczenia" – podkreślił minister.

Wyraził nadzieję, że ustawa o jakości zostanie przyjęta ponad podziałami politycznymi. "Ta ustawa będzie fundamentem naprawy systemu opieki zdrowotnej w Polsce" – dodał.

Minister poinformował, że w ciągu ostatniego roku do Polski przyjechało i wykonuje swój zawód ponad 1,6 tys. lekarzy z zagranicy. Prawie 800 to specjaliści z Ukrainy. "To jest bardzo realne wsparcie naszego systemu" – ocenił Niedzielski.

Przyznał jednocześnie, że jako menadżer z doświadczeniem widzi, że nadal jest dużo do zrobienia pod kątem zarządzania szpitalami. "Dlatego kolejnym rozwiązaniem, które przygotowałem razem z zespołem dotyczy wprowadzenia normalnych standardów oceny kondycji finansowej szpitali" – powiedział minister.

Po wizycie na kongresie Impact'22 minister Niedzielski wziął udział w otwarciu Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Dwudniowy kongres Impact'22 na Międzynarodowych Targach Poznańskich poświęcony jest wyzwaniom przyszłości, m.in. transformacji energetycznej, rozwojowi technologii cyfrowych, zrównoważonemu biznesowi, a także zdrowiu i wzmacnianiu pozycji kobiet w życiu publicznym.(PAP)