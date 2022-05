Czechy: dodatek specjalny tygodnika „Reflex” na 100 stronach przekonuje do odwiedzenia Polski

Czeski tygodnik „Reflex” wydał dodatek specjalny, który w całości poświęcony jest Polsce. Na 100 stronach przybliża historię naszego kraju, pokazuje najpiękniejsze widoki, podpowiada co zwiedzić, co zjeść i jak zapowiadają na wstępie autorzy, chce rozprawić się z czeskimi stereotypami o Polsce.

Dodatek został nazwany „Fenomen Polska”, a jeden z realizatorów projektu zastępca redaktora naczelnego Refleksu Viliam Buchert przekonuje, że Polskę należy poznać bo jest właśnie fenomenem obecnej polityki europejskiej i wielu Czechów wybiera się tam na urlop. Opisując zawartość dodatku redaktorzy zwrócili w Internecie uwagę, że będąc w Polsce nie sposób uniknąć historii i dlatego zaprosili na krótką podróż po jej historii oraz do ultranowoczesnych muzeów.

Dodatek wymienia 10 przyczyn, dla których warto zajmować się współczesną Polską. Jedną z nich jest fakt, że „jest to znaczący kraj europejski, który wyraźnie przedstawia swoje poglądy i który nie pozwala komukolwiek nim manipulować i poszturkiwać”. Czesi widzą w Polsce także kraj „inspirujący, w którym ludzie są energiczni i stale wypatrują jak odnieść sukces, jak coś osiągnąć lub wynaleźć coś nowego”.

Bogato ilustrowany dodatek sporo miejsca poświęcił atrakcyjnym miejscom w Polsce. Wskazał pomysły na urlopowe wyjazdy, zachęcił do wycieczek rowerowych i zaprezentował niektóre dania z kuchni polskiej. Autorzy „Fenomenu Polska” rozmawiali m.in. z dyrektorem generalny spółki Unipetrol, która w całości należy do PKN Orlen Tomaszem Wiatrakiem, który stwierdził, że jeżeli Czesi odwiedzą nasz kraj to zauważą, że Polacy lubią Czechów, którym chętnie pomagają. „A gdybym miał wskazać jakąś czeską cechę, byłby to pragmatyzm, my jesteśmy o wiele bardziej emocjonalni” – ocenił Polaków i Czechów menedżer.

Jak patrzeć na współczesną Polskę radzi w dodatku mieszkający od lat w Czechach, dyrektor Instytutu Polskiego w Pradze Maciej Ruczaj, który zauważa, że "Polacy mają inne doświadczenia historyczne niż Czesi. Są bardzo silnie przekonani, że musi istnieć wolna Polska, ponieważ tylko w ten sposób Polak może czuć się indywidualnie wolnym. Dlatego właśnie reagujemy czasami tak emocjonalnie i na obecną walki Ukraińców o niepodległość. To jest coś, co dobrze znamy".

„Fenomen Polska” zawdzięcza swoje powstanie redaktorom „Reflexu” i właśnie Instytutowi Polskiemu w Pradze. Nad materiałami współpracowano także z Dolnośląską Organizacją Turystyczną, Łódzką Organizacją Turystyczną oraz Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną.

Z Pragi Piotr Górecki (PAP)