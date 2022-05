Uwaga! Dzisiejsza pogoda w Olsztynie może nas zaskoczyć

IMGW wydało ostrzeżenie pogodowe województwie warmińsko-mazurskim. Czekają nas burze z gradem . Ale to nie wszytko

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu do 20 mm, a lokalnie do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami może pojawić się grad.

Szczególnie niebezpiecznie może być na drogach!

Szczególnie narażone są powiaty: bartoszycki,

ełcki,

giżycki,

gołdapski,

kętrzyński,

lidzbarski,

mrągowski,

nidzicki,

olecki,

Olsztyn,

olsztyński,

piski,

szczycieński,

węgorzewski.