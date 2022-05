Naturalnie, jak najczęściej, normalnie – tak najlepiej rozmawiać z dziećmi o pieniądzach

• Rozmowy z dziećmi o pieniądzach są ważne i potrzebne. Tymczasem co 10. rodzic w ogóle nie porusza z dziećmi tematu finansów.

• Rodzice potrzebują wiedzy i narzędzi edukacyjnych z zakresu finansów – tak wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Santander Bank Polska, w ramach projektu Finansiaki.

• By podpowiedzieć rodzicom, jak wprowadzać dzieci w świat finansów, przygotowany został program edukacji ekonomicznej Finansiaki oraz webinar.

Wyniki badania, zrealizowanego na zlecenie Santander Bank Polska, pokazują, że rodzice potrzebują materiałów edukacyjnych i szkoleniowych dot. tematyki ekonomicznej.





W odpowiedzi Santander Bank Polska przygotował webinar pt. „Finansowe ABC, czyli jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach” – nagranie można obejrzeć W odpowiedzi Santander Bank Polska przygotował webinar pt. „Finansowe ABC, czyli jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach” – nagranie można obejrzeć TUTAJ

Do udziału zaproszono psycholog dr Agatę Trzcińską, Joannę Jaskółkę – autorkę bloga „Matka jest tylko jedna” oraz Sylwię i Grzegorza Kołpuciów – autorów bloga „Rodzina nomadów”.

„Z dziećmi o pieniądzach najłatwiej rozmawiać podczas codziennych sytuacji. Może to być wizyta w sklepie lub banku. Ważne, aby rzetelnie odpowiadać na pytania zadane przez dziecko, oczywiście przy użyciu terminologii dostosowanej do jego wieku. Bardzo pomocne w budowaniu świadomości finansowej jest też wprowadzenie kieszonkowego. Warto potraktować je jako narzędzie edukacji ekonomicznej, ponieważ to najlepszy sposób, by dziecko nauczyło się zarządzać własnym budżetem” – wyjaśnia dr Agata Trzcińska z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Z webinaru rodzice mogą dowiedzieć się m.in., po co wypłacać dziecku kieszonkowe czy jak nauczyć je oszczędzania. Dodatkowo, w materiale znalazło się sporo pomysłów na to, jak w prosty sposób wprowadzać dziecko w świat finansów.

„Budowanie świadomości finansowej wśród dzieci jest ważnym elementem ich edukacji. Pomoże im w przyszłości swobodnie i odpowiedzialnie poruszać się w świecie pieniędzy. To właśnie cel programu "Finansiaki". Na portalu finansiaki.pl dorośli znajdą bezpłatne materiały edukacyjne, takie jak: gry, quizy czy animacje, które w prosty sposób wyjaśniają dziecku wiele kwestii z dziedziny finansów. Nasze badania wskazują, że wspólne gry to zdaniem rodziców najlepszy sposób na zainicjowanie rozmowy o pieniądzach, a różnego rodzaju poradniki i webinary mogą być cenną pomocą” – mówi Agnieszka Glińska-Pytlarz z Santander Bank Polska, odpowiedzialna za projekt Finansiaki.

Codzienne sprawy finansowe

W webinarze padają odpowiedzi na często nurtujące rodziców pytania – m.in. o kieszonkowe czy płacenie za dobre stopnie.

Czy i kiedy dawać dziecku kieszonkowe? Eksperci podkreślają, że kieszonkowe to najlepszy sposób na naukę zarządzania własnymi pieniędzmi w praktyce. Jak wynika z danych, w Polsce dostaje je 66% dzieci, zazwyczaj po ukończeniu 8. roku życia. Ważne, aby kwota była dostosowana do potrzeb pociechy i możliwości rodziców.

Czy można płacić dziecku za prace domowe lub dobre stopnie? Zdaniem ekspertów nie, ponieważ zabija to wewnętrzną motywację. Tymczasem, jak wskazują wyniki badania aż 35% rodziców zdarzyło się wynagrodzić dziecko za pomoc w pracach domowych, a 28% za dobre oceny.

Kiedy i jak rozmawiać z dzieckiem o pieniądzach? Naturalnie, normalnie i jak najczęściej. Jednak 66% rodziców rozmawia z dzieckiem o pieniądzach, gdy prosi ono o coś, czego nie chcą kupić. Natomiast w 55% rodzin pretekstem jest planowanie większych wydatków.

Więcej materiałów edukacyjnych dostępnych jest na http://www.finansiaki.pl/. Ponadto we współpracy z Onetem powstała sekcja https://kobieta.onet.pl/finansowe-abc ze wskazówkami, jak wprowadzać dzieci w świat finansów.

Źródło informacji: Santander Bank Polska