Prezenterka telewizyjna, fotomodelka, Miss Polonia 2011 Marcelina Zawadzka skazana na grzywnę w wysokości 60 tys. zł

Na karę grzywny w wysokości 60 tys. została skazana Marcelina Zawadzka – ogłosiła w środę wyrok ws. karuzeli VAT-owskiej sędzia Sądu Okręgowego w Kaliszu Katarzyna Maciaszek. Zdaniem obrońców wyrok jest "niezwykle krzywdzący".

Zdaniem prokuratora Pawła Lutomskiego z Łodzi sąd w Kaliszu "bardzo drobiazgowo przeanalizował materiał dowodowy i stwierdził, że wszyscy oskarżeni działali świadomie. Na pewno nie będę składał apelacji w sprawie" – oświadczył po ogłoszeniu wyroku.

Sprawa dotyczy 18 osób oskarżonych m.in. o wyłudzanie podatku VAT. 17 osobom postawiono zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Członkowie grupy mieli wytwarzać i przesyłać drogą elektroniczną fikcyjne faktury VAT, żeby tworzyć historię komunikacji elektronicznej między podmiotami gospodarczymi zaangażowanymi w nielegalny proceder.

Założone przez nich fikcyjne firmy głównie "handlowały kawą i biżuterią". Nie zatrudniały pracowników, nie miały odpowiedniego zaplecza logistycznego w postaci magazynów, środków transportu, a ich siedziby były tymczasowe lub mieściły się w wirtualnych biurach.

W toku śledztwa powołano biegłego z zakresu rachunkowości dla wyliczenia uszczuplenia należności publicznoprawnych z tytułu podatku od towarów i usług. Badaniem objęto 586 "pustych faktur" na łączną kwotę brutto prawie 310 mln zł. Na ich podstawie dokonano uszczupleń należności publicznoprawnych w podatku od towarów i usług w łącznej kwocie ponad 57,8 mln zł.

Jedną ze współoskarżonych jest znana z telewizji prezenterka, Miss Polonia 2011 roku Marcelina Zawadzka (wyraziła PAP zgodę na podanie nazwiska i pokazanie wizerunku). Jako jedyna nie usłyszała zarzutu udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Zarzucono jej oszustwa skarbowe, fałszerstwo faktur i pranie brudnych pieniędzy. Zawadzka przyznała się do pierwszych dwóch. Za ten czyn groziło jej do 8 lat więzienia. Sąd wymierzył jej karę grzywny w wysokości 60 tys. zł, które musi zwrócić do Skarbu Państwa.Zawadzka znana jest dobrze z tego, że prowadziła od 2015 roku „Pytanie na śniadanie”. Później pojawiła się też w programach „Dance Dance Dance”, „BakeOff - Ale ciacho” i „The Voice of Poland”. Jej kariera rozpoczynała się jednak od modelingu. W 2011 roku została Miss Polonia.Obrońcy Zawadzkiej w przesłanym w środę PAP oświadczeniu poinformowali, że nie zgadzają się z treścią wyroku Sądu Okręgowego w Kaliszu. "Pani Marcelina Zawadzka nigdy nie miała nic wspólnego ze zdarzeniami polegającymi na praniu brudnych pieniędzy. Nigdy też nie odniosła kosztem Skarbu Państwa jakichkolwiek korzyści z tytułu niepłacenia podatków" – poinformowali adwokaci Maciej Zaborowski i Daniel Pękala.