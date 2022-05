MIESZKANIE BEZ WKŁADU WŁASNEGO OD 27 MAJA 2022

Może to otworzyć drogę do posiadania własnej nieruchomości tym, którym do tej pory nie udało się jeszcze uzbierać wymaganej przez banki sumy. Także dla tych którzy wolą płacić trochę wyższą ratę, zamiast jednorazowo pozbywać się z kieszeni kilkudziesięciu tysięcy złotych.W kilku punktach zawarliśmy najważniejsze ramowe informacje dotyczące warunków i parametrów tego nowego rządowego programu.1. DLA KOGO ?Dla wnioskodawcy prowadzącego gospodarstwo domowe:• na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej albo• poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeśli:posiada obywatelstwo polskie lub nie posiada obywatelstwa polskiego, a prowadzi gospodarstwodomowe wspólnie z osobą posiadającą takie obywatelstwo, a GKM jest mu udzielany wspólnie z tą osobą.2. CEL KREDYTU:• budowa domu (także z wykończeniem i nabyciem działki)• nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego• nabycie prawa własności domuNie ma możliwości zakupu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz łączenia różnych celów kredytowania.3. PARAMETRY KREDYTU:• tylko w PLN• na minimalnie 15 lat• gwarancja musi wynosić co najmniej 10%, a suma gwarancji i wkładu własnego (jeśli Klient życzy sobie jednak jakiś wnieść) nie może przekraczać 20% wartości inwestycji. Należy zaznaczyć, że do wkładu własnego zaliczany jest też grunt w przypadku budowy domu.• wysokość samej gwarancji nie może być większa niż 100 tys. złZ powyższego wynika, że nasz dodatkowy wkład własny także nie może przekraczać 10%.4. CZY OBOWIĄZUJĄ JAKIEŚ OGRANICZENIA ?Tak. Obowiązują maksymalne limity ceny metra kwadratowego powierzchni użytkowej nieruchomości. Dla rynku pierwotnego jest to 7810,40 zł dl miasta Olsztyn, 7079,80 zł dla gmin sąsiadujących z Olsztynem i 6349,20 zł dla pozostałych gmin województwa warmińsko-mazurskiego.Dla rynku wtórnego wynosi to odpowiednio 7209,60 zł, 6535,20 zł i 5860,80 zł.Brak jest natomiast limitu powierzchni nieruchomości oraz ustalonego maksymalnego wieku kredytobiorcy.Z warunków wysokości gwarancji wynika dodatkowo to, że nabywana, lub budowana nieruchomość nie może być droższa niż 1 ml. zł5. CZY MUSI TO BYĆ PIERWSZA I JEDYNA NIERUCHOMOŚĆ KLIENTÓW ?Niekoniecznie. Uzależnione to jest od ilości posiadanych dzieci, rodzaju i powierzchni poprzedniej nieruchomości, a także czasu i sposobu jej zbycia (jeśli miało to miejsce).6. WYSOKOŚĆ DOPŁAT W TRAKCIE SPŁATYUstawodawca przewidział też profity dla kredytobiorców, w czasie posiadanie Gwarantowanego Kredytu Mieszkaniowego. BGK dokona spłaty części kredytu w wysokości:• 20 tys. zł – jeśli rodzina powiększy się o drugie dziecko,• 60 tys. zł – jeśli rodzina powiększy się o trzecielub kolejne dziecko.Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji na temat tego nowego rodzaju finansowania prosimy o kontakt pod nr 695855627. Można też skorzystać z poniższego formularza zgłoszeniowego.