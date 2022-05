Amerykańska zguba znaleziona pod Nidzicą

,

Wąż to był nie byle jaki, bo amerykański, a dokładniej własność armii Stanów Zjednoczonych.

Jak się okazało, na polskim niebie doszło do niecodziennego incydentu. Kilka dni temu tankowiec NATO zgubił wąż wraz ze specjalnym koszem używanym do podawania paliwa innym samolotom. To właśnie jego części zostały znalezione w okolicach Robaczewa pod Nidzicą

Wąż pochodzi z samolotu popularnie nazywanego "latająca cysterną", oznaczenie oficjalne to Boeing KC-135 Stratotanker. Samolot pilotuje 3 członków załogi. Maszyna może osiągać prędkość 933 km/h i wzbić się na wysokość ponad 15 km nad ziemię. Stratotanker w czasie jednego lotu może przebyć prawie 2500 kilometrów. Samolot ma cztery silniki, rozpiętość prawie 40 metrów, długość 41,5 metra i waży ponad 44 tony. Samolot pełni nie tylko funkcje tankowca, ale ma też zadania rozpoznawcze.