Zdroje uliczne ponownie działają

Po dwuletniej przerwie związanej z sytuacją epidemiczną, olsztyńskie wodociągi właśnie uruchomiły uliczne zdroje. Teraz każdy przechodzień m.in. w Śródmieściu czy w Kortowie ma zdrową, rześką wodę dosłownie na wyciągnięcie ręki.

- Przed uruchomieniem każdy zdrój został zdezynfekowany - informuje Anita Chudzińska z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie. - Pobrano też próbki wody do badań fizykochemicznych i bakteriologicznych. Woda ze zdrojów będzie badana przez cały sezon, który potrwa do połowy października.

Uliczne zdroje są zlokalizowane w kilkunastu miejscach:

1. Plaża Miejska "Źródełko" przy boisku do Koszykówki

2. ul. Pieniężnego/Lelewela 7 (naprzeciwko Poczty Polskiej)

3. Wysoka Brama/Plac Jedności Słowiańskiej

4. ul. Prosta 23

5. ul. Targ Rybny

6. Stare Miasto 9/10

7. ul. Dąbrowszczaków/Partyzantów

9. ul. Konstytucji 3 Maja, Dworzec PKS/PKP

10. ul. Warszawska 107 (dawna pętla autobusowa)

11. ul. Oczapowskiego (Kortowo - Centrum Konferencyjno-Naukowe)

12. ul. Staszica (przy Katedrze św. Jakuba)

13. Plac Cieszyński (Kortowo - za rektoratem)

14. Plac Łódzki (Kortowo)

16. ul. Kanafojskiego 4 (Kortowo, między akademikami DS4 i DS6)

17. ul. Oczapowskiego 12 (Kortowo - główne wejście na stadion)

Co ciekawe - kilka najnowszych zdrojów pozwala nie tylko napić się na miejscu albo wygodnie napełnić butelkę. Urządzenia mają też specjalne "miseczki", z których można napoić np. psa.

Dlaczego warto korzystać z olsztyńskiej kranówki? Poza jej jakością, nie trzeba nosić ciężkich butelek ze sklepu, a litr wody z kranu kosztuje znacznie mniej, niż grosz