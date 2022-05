Droga z Olsztyna na Szczytno jest zamknięta. Utrudnienia potrwają prawie do końca wakacji [ZDJĘCIA]

W rejonie Pieczewa odcinek DK53 został zamknięty przez drogowców. Ruch odbywa się po fragmencie starej drogi krajowej. Utrudnienia na odcinku mogą potrwać nawet do końca wakacji.

Na trasie Olsztyn-Szczytno pojawiły się utrudnienia. Zamknięcie drogi krajowej nr 53 będzie ciągnęło się do połowy sierpnia i już zostało zapowiedziane przez drogowców. Jest to odcinek od Klewek aż do węzła Pieczewo.

Z Olsztyna będzie można dostać się drogą krajową nr 53 tylko do węzła Pieczewo. Dojazd do samego Szczytna niestety nie będzie możliwy.

Poruszając się drogą ekspresową S51 od węzła Jaroty, zjechanie z obwodnicy Olsztyna w kierunku Szczytna również nie będzie możliwe.

Cały objazd będzie odbywał się przez Olsztyn starą DK53, a następnie przez Szczęsne.

Prace planowo mają skończyć się do 19 sierpnia. Czasowa organizacja ruchu spowodowana jest deformacją nawierzchni poprzez osiadanie gruntu. Wykonawca robót ponosi koszt naprawy.

