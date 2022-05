Ponad dwa miliardy złotych dotacji dla Olsztyna. To wszystko dzięki Unii Europejskiej

Święto upamiętnia rocznice wygłoszenia historycznej deklaracji Roberta Schumana, na którym zaprezentował on wizję nowego sposobu współpracy politycznej w Europie. Plan Szumana został potocznie nazwany "zalążkiem" tego, czym jest aktualnie Unia Europejska.

Z unijnego wsparcia prócz innych samorządów, korzysta również Olsztyn. Polska weszła do wspólnoty 18 lat temu.

— Nie mam wątpliwości, że bez tego wsparcia nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Z przynależności do unii czerpiemy korzyści w wielu dziedzinach. To przecież choćby swoboda przemieszczania, ale też fundusze strukturalne, które inwestujemy, by podnieść jakość życia mieszkańców — mówi prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz.

Olsztyn jest pionierem w całej Polsce

Jakiś czas temu Olsztyn zajął pierwsze miejsce w kategorii miast wojewódzkich w rankingu Pismo Samorządu Terytorialnego " Wspólnota". Ranking ten to zebranie w całość wydatków unijnych (za lata 2014-19).

— W ciągu 18 lat, gdy jesteśmy w Unii Europejskiej, nasze miasto pozyskało ponad dwa miliardy złotych dotacji do naszych inwestycji . W dużej części to była modernizacja transportu zbiorowego, m.in. tramwaje czy nowe autobusy. To także cały układ drogowy, parki, przestrzeń publiczna, brzegi jez. Ukiel, inwestycje w szkoły. Nie zapominajmy także o działaniach związanych z zapobieganiem ubóstwu czy pracą nad ludźmi wykluczonymi — mówi Justyna Sarna-Pezowicz, dyrektorka Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Olsztyna.

Aktualnie trwają przedsięwzięcia, skupiające się głównie na rozbudowie infrastruktury tramwajowej oraz modernizacji hali Uranii.

W dalszych planach są też projekty mobilnościowe, takie jak np. zieleń miasta, czy rozbudowa ścieżek rowerowych.

Marcelina Langowska

Źródło: UM Olsztyn