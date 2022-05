Nie tylko seniorzy. Młoda mieszkanka Olsztyna została oszukana

Coraz częściej słyszy się o wyłudzaniu pieniędzy, tym bardziej przez internet. Przestępcy opracowali nową metodę włamywania się do komunikatora użytkownika, a następnie podają się za jego znajomych, przyjaciół, czy rodzinę.

Zazwyczaj zaczyna się od prostej prośby "pożyczki" z powodu niespodziewanych wydatków, a także problemów z własnym bankiem.

W taką właśnie pułapkę wpadła ostatnio 23-latka. Chciała pomóc i w efekcie potwierdziła transakcje w swoim banku. Ten błąd kosztował kobietę 300zł.

Jak działają oszuści?

Najpierw na konto portalu społecznościowego użytkownika włamują się przestępcy. Później sprytnie przechodzą do złamania hasła, a następnie do wysyłania wiadomości po znajomych swojej ofiary. Proszą o pilne przesłanie pieniędzy. Ich prośby często argumentowane są problemami z zakupami, czy zapłatą za usługi, co należy niezwłocznie uregulować.

Ofiary przestępstw bardzo łatwo dają się oszukać, ponieważ myślą, że pomagają swoim bliskim. Dokonują więc płatności na konto, wskazane przez internetowych naciągaczy.

Policjanci z Olsztyna apelują o ostrożność w sprawie wykonywania tego typu przelewów! W takich sytuacjach czujność jest wskazana.



Marcelina Langowska