Większość Polaków chce zachowania złotego jako waluty. Wśród wyborców PO przybywa zwolenników euro

Jak wynika z najnowszego badania pracowni Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl, pomimo pogarszającej się koniunktury gospodarczej w Europie i na świecie, Polacy wciąż chcą zachowania złotego jako narodowej waluty.

W naszym badaniu zadaliśmy respondentom następujące pytanie:

Czy popiera Pani/Pan rezygnację przez Polskę z własnej waluty, czyli złotego, i wprowadzenie Euro?

Okazuje się, że rezygnację ze złotego i przyjęcie euro popiera zaledwie 25 proc. badanych. To dokładnie tyle samo, ile w identycznym badaniu przeprowadzonym w lipcu 2021 roku.

Przeciwko rezygnacji ze złotego opowiedziała się zdecydowana większość badanych - 56 proc. badanych. Oznacza to spadek o 3 punkty procentowe.

Wzrósł odsetek badanych, którzy nie mają zdania w tej sprawie - z 16 do 19 proc.

rzeciwko przyjęciu euro opowiadają się przede wszystkim wyborcy Zjednoczonej Prawicy - aż 81 proc. chce utrzymania złotówki (poprzednio było to 78 proc.). Wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej zwiększa się odsetek zwolenników euro; obecnie wynosi 67 proc. (poprzednio 50 proc.). Podobny proces zachodzi w elektoracie Polski 2050.

Można więc zaryzykować tezę, że wraz z pojawieniem się mniej stabilnej sytuacji - wywołanej putininflacją oraz wojną - elektorat opozycji szuka stabilności w rezygnacji z samodzielnej polityki pieniężnej. To jednak o tyle błędna ścieżka, że euro przed inflacją nie chroni, a pozbawia państwo narzędzi niezbędnych do reagowania na wyzwania. Euro utrudnia za to szybki rozwój, zwłaszcza krajom, które chcą gonić europejską czołówkę.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym w dniach od 22 do 25 kwietnia 2022 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1090 osób.