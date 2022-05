Twoje dziecko na okładkę! Rusza plebiscyt Mały Książę i Mała Księżniczka 2022

Kto nie marzy o tym, żeby choć przez chwilę poczuć się jak książę, czy księżniczka? Państwa dzieci lub wnuki mają na to szansę. Szukamy Małej Księżniczki i Małego Księcia! Wystarczy przysłać zdjęcie dziecka.

Dlaczego warto wziąć udział w naszej akcji? — To doskonała pamiątka i świetna zabawa — mówią zgodnie rodzice naszych laureatów z poprzednich lat.

Nasza akcja trwa w każdym powiecie naszego województwa. Wybierzemy także Małą Księżniczkę i Małego Księcia na szczeblu regionalnym.

Zwycięzcy trafią na okładkę jednego z naszych tygodników lokalnych, w przypadku Olsztyna i powiatu olsztyńskiego "Naszego Olsztyniaka" . Zwycięzcy regionalni "Gazety Olsztyńskiej"

Kto wygra? O tym zadecydują nasi czytelnicy!

Plebiscyt trwa od 09 maja 2022 do 29 maja 2022 roku.

>>> W plebiscycie mogą brać udział dzieci urodzone 17.04. 2012 i później, zgłoszone do udziału w plebiscycie przez ich rodziców lub opiekunów prawnych zamieszkałe na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

>>> W przypadku Olsztyna i powiatu olsztyńskiego zgłoszenie dziecka do udziału w Plebiscycie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną jego jednego zdjęcia na adres: redakcja@gazetaolsztynska.pl

>>>Kandydatury dzieci można zgłaszać do dnia 26.05.2022 do godziny 10.00. Wielkość zdjęcia nie może przekraczać 5 MB.

Prawidłowe zgłoszenie dziecka do Plebiscytu powinno zawierać:

- imię, nazwisko i wiek dziecka oraz miejscowość,

- zgodę co najmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku dziecka na potrzeby Plebiscytu,

- akceptację postanowień regulaminu,

- imię i nazwisko rodzica/opiekuna, numer telefonu do kontaktu.

W temacie e-maila należy napisać: Mały Książę i Mała Księżniczka 2022.