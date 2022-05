PGE ostrzega przed odłączeniem prądu? To oszustwo!

Dostałeś sms-a od PGE z informacja o odłączeniu prądu? Nie klikaj w link - to oszustwo!

od PGE z informacją o odłączeniu energii elektrycznej i prośbą o uregulowanie należności przez podany link. Jest to kolejny sposób oszustów na wyłudzenie pieniędzy.



PGE na swojej stronie wydało oświadczenie w tej sprawie:

Uważaj na fałszywe SMS-y



W związku z pojawiającymi się fałszywymi wiadomościami kierowanymi do naszych Klientów, które zawierają informację o braku uregulowania płatności, apelujemy o ostrożność i podkreślamy, jak odróżnić fałszywe SMS-y od prawdziwych wiadomości.



Wszystkie przypadki fałszywych wiadomości są przez PGE na bieżąco monitorowane, zgłaszane do organów ścigania, a strony zawierające fałszywy link blokowane.



PGE wysyła informacje z przypomnieniami dotyczącymi płatności. Takie wiadomości można w łatwy sposób zweryfikować. Zarówno elektroniczne Biuro Obsługi Klienta, jak i usługa PGE eFaktura pozwalają w każdej chwili sprawdzić podstawowe dane, takie jak np. saldo czy numer konta do opłaty faktury.



Jak odróżnić fałszywy SMS od prawdziwego?

Pamiętaj, aby zawsze sprawdzać informacje otrzymywane drogą elektroniczną. W SMS-ach od PGE Obrót przypominających o zaległych płatnościach zawsze podany jest nr Klienta, nie ma tam natomiast linku kierującego do systemów płatności internetowych.

Skontaktowaliśmy się z Komendą Miejską Policji w Olsztynie w tej sprawie, której rzecznik poinformował nas, że w ostatnich dniach na komendę nie wpłynęły zgłoszenia od potencjalnych ofiar tego oszustwa. Jednak w ostatnich tygodniach doszło do kilku podobnych przypadków...

Mieszkaniec Olsztyna chciał kupić tokarkę, a stracił 6 tys. zł. Oszust zaproponował, że zajmie się wszelkimi formalnościami, w tym organizacją przesyłki kurierskiej. Sprzedający przystał na zaproponowane warunki, ponieważ wiedział, że transport maszyny jest kłopotliwy i wszedł w wysłany link. Pokrzywdzony na fałszywej stronie internetowej podał swój login i hasło do bankowości, a następnie kody do autoryzacji transakcji. W ten sposób oszust zyskał dostęp do rachunku bankowego pokrzywdzonego.

Inną metodą jest oszustwo „na BLIK-a”. Pokrzywdzeni myśleli, że korespondują ze znajomą, która poprosiła ich o pożyczkę na opłacenie zamówionego towaru. Poszkodowani podawali swój kod BLIK i łącznie stracili 4 tys. złotych.

Są to tzw. metody oszustwa "na dopłatę", które występuje w wielu odmianach. Przestępcy zazwyczaj podszywają się pod znane firmy kurierskie, zakłady energetyczne bądź operatorów sieci. Poprzez wiadomość SMS, informują, że trzeba dopłacić niewielką kwotę, by uregulować zaległości lub otrzymać zamówioną przesyłkę. Najczęściej prośba dotyczy dopłaty dosłownie kilku złotych. Dalej oszuści zamieszczają link przekierowujący do fałszywej bankowości elektronicznej.