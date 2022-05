W tym roku w Olsztynie nie odbędą się święcenia kapłańskie. Powód? Brak chętnych

Edukacja w seminarium trwa sześć lat, podczas których klerycy są przygotowywani do posługi kapłańskiej. Podczas piątego roku klerycy przyjmują święcenia diakonatu, natomiast po szóstym święcenia kapłańskie.

Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie ks. Hubert Tryk w liście odczytanym w kościołach archidiecezji warmińskiej z okazji niedzieli Dobrego Pasterze poinformował o tym, że święcenia w tym roku się nie odbędą.

— Niestety w tym roku nie odbędzie się najważniejsza chwila w życiu całego Seminarium, czyli święcenia kapłańskie. Zwykle były one udzielane diakonom, czyli alumnom roku szóstego w ostatnią sobotę miesiąca maja. Niestety rocznik ten nie doszedł nawet do diakonatu, z kilku kandydatów, którzy się zgłosili sześć lat temu nie pozostał ani jeden — napisał rektor Tryk — Wydaje się, że następujący w ostatnich latach spadek powołań kapłańskich to nie jest przejaw Bożego skąpstwa, ale przejaw „kryzysu powołanych”, którzy z różnych przyczyn nie odpowiadają na Boże wezwanie. Być może często nawet nie są w stanie tego powołania usłyszeć, a nierzadko brakuje im odwagi, by zdecydować się na tak radykalny krok, którym jest poświęcenie swojego życia, poprzez chociażby rezygnację z rodziny — możemy przeczytać w liście.

Ostatnio taka sytuacja miała miejsce chwilę po drugiej wojnie światowej

Święcenia kapłańskie w archidiecezji warmińskiej ostatnio nie odbyły się w 1949 i 1950 roku, czyli ponad 70 lat temu.

Kryzys w olsztyńskim seminarium próbuje rozwiązać rektor seminarium ks. Tryk, zachęcając w swoim liście młodych mężczyzn do rozmowy wstępnej, która może pomóc rozwiać wątpliwości i rozeznać powołanie.

Karol Grosz