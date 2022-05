Prezydent, premier i liczni politycy żegnają prof. Parucha. "Będzie nam brakowało jego mądrości"; "Był człowiekiem ogromnej wiary"

W niedzielę zmarł Waldemar Paruch, naukowiec, działacz społeczny, były szef rządowego Centrum Analiz Strategicznych.

Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o odejściu prof. Waldemara Parucha. Polska straciła zaangażowanego naukowca i eksperta, ale przede wszystkim Patriotę całym sercem i duchem oddanego Rzeczypospolitej. Odszedł przedwcześnie, miał tylko 57 lat. Będzie Go brakowało. R.I.P.

— napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda.

Dzisiejszego wieczora odszedł od nas prof. Waldemar Paruch, wybitny naukowiec, wrażliwy społecznik, zasłużony Polak. Będzie nam brakowało jego mądrości i błyskotliwego umysłu. Niech spoczywa w pokoju

— napisał również premier Mateusz Morawiecki.

Po ciężkiej chorobie odszedł prof. Waldemar Paruch, dobry kolega, patriota i państwowiec, wybitny ekspert, dobry człowiek. Cześć Waldku, dziekuję za wszystko! RIP

— przekazał również wicepremier Piotr Gliński.

Odszedł od nas profesor Waldemar Paruch. Wybitny naukowiec, analityk, politolog. Intelektualny wkład prof. Parucha w kształtowanie myśli politycznej polskiej prawicy jest nieoceniony. Cześć Jego Pamięci!

Dotarła do mnie bardzo smutna wiadomość. Zmarł prof. Waldemar Paruch, mądry, dobry człowiek. Uznany politolog, polityk oddany Polsce. Żegnaj kolego. Moje wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich.

Pan Profesor Waldemar Paruch zmarł dziś w szpitalu o 18.54. Proszę o modlitwę za Jego duszę.

Był patriotą, człowiekiem o ogromnej wiedzy. Wielki, zasłużony Polak. Twórca i pierwszy szef Centrum Analiz Strategicznych. Wieczny Odpoczynek Racz Mu Dać Panie.

Z głębokim żalem żegnamy Profesora Waldemara Parucha. Ogromna strata…RIP

Świeć Panie nad Jego duszą. Niezapomniane to czasy, kiedy jako towarzysz broni w kolejnych kampaniach objaśniał nam jak jest, jak może być, a jak być powinno RIP..

Był człowiekiem o ogromnej wiedzy, dużą część życia poświęcił pracy dla Polski. Wszyscy którzy z nim współpracowali zapamiętają go jako prawego, ciepłego i mądrego człowieka. Niech spoczywa w pokoju.

Z wielkim smutkiem żegnam Profesora Waldemara Parucha - znakomitego Kolegę Naukowca, Współtwórcę Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Świeć Panie nad Jego duszą

Zmarł Profesor Waldemar Paruch, szef doradców marszałka Sejmu VIII kadencji, współautor programu PiS z lat 2013/2014 i jeden z głównych ideologów/współtwórców projektu Europa Karpat. Ogromna strata. Żegnaj przyjacielu

Gdy gratulowałem prof. W. Paruchowi Orderu Odrodzenia Polski i dziękowałem za życzliwość i wsparcie (miałem zaszczyt pracować z nim w GPM @MEIN_GOV_PL ), odpisał: pracujemy dalej. Od dziś zasłużenie odpoczywa. Przyjmij go, Panie, do siebie!

Najgłębsze i najmądrzejsze źródła znajdowały się w Jego krytyce. Potrafił mówić prosto i celować w samo sedno. W rozmowach z Nim po pierwsze padało słowo: naród, po drugie zawsze można było zrobić coś lepiej dla Polski. Zaszczytem było poznać i współpracować.

Wykłady ŚP prof. Waldemara Parucha z metodologii badań politologicznych i teorii polityki na UMCS wywarły olbrzymie znaczenie na moje rozumienie służby publicznej. Wielki i dobry człowiek, wielki i kochany wykładowca, wielki i zasłużony Polak. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie

Minister Czarnek o prof. Paruchu: był człowiekiem ogromnej wiary, ogromnej wiedzy i oddanym ojczyźnie

Był człowiekiem ogromnej wiary

— powiedział minister Czarnek w rozmowie z PAP.

Mówię to jako świadek jego cierpienia w ostatnich kilku miesiącach, w ostatnich tygodniach. W miniony piątek w czasie swoich imienin mówił, że są to jego ostatnie imieniny w tym życiu. To świadczy o jego absolutnie głębokiej wierze, którą obserwowaliśmy

— dodał.

Szef resortu edukacji przypomniał, że w niedawnych czasach, kiedy prof. Paruch był w pełni sił, doradzał w ministerstwie nauki.

To był człowiek niebywałej wiedzy, i to takiej wszechstronnej wiedzy, charakterystycznej dla wielkiego politologa. Wszystko, co robił w ostatnich latach, co pisał, w co się angażował, to były wielkie rzeczy dla ojczyny

— powiedział.

Jak zaznaczył, śp. prof. Paruch pozostawił po sobie, jako szef zespołu ds. reformowania szkolnictwa wyższego i nauki, wielki dorobek.

On miał wizję tego i był w stanie wydyskutować ją z wieloma profesorami z całej Polski. Ten dorobek daje nam dziś podstawę do dalszego reformowania szkolnictwa wyższego i nauki

— podkreślił Czarnek.

Dodał, że śmierć prof. Parucha to wielka strata, ale pozostawił on po sobie wielki dorobek, który będzie służył Polsce.

Prof. Waldemar Paruch urodził się w Lublinie. Był naukowcem, działaczem społecznym, inicjatorem powołania i byłym szefem rządowego Centrum Analiz Strategicznych oraz historykiem związanym z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Miał 57 lat.