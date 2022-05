Święto rolkarzy w Galerii Warmińskiej!

Już 14 maja w Galerii Warmińskiej odbędą się zawody Amatorskiej Ligi Slalomowej I LOVE ROLKI, czyli zmagania dla początkujących slalomistów, którzy chcieliby sprawdzić swoje umiejętności. Będą to pierwsze zawody tej dyscypliny w Olsztynie. W planie także pokazy mistrzowskie rolkarzy oraz darmowe warsztaty z podstaw jazdy na rolkach. Wszystko pod okiem instruktorów R'ols, czyli szkoły jazdy na rolkach w Olsztynie.

Zawody Amatorskiej Ligi Slalomowej I LOVE ROLKI odbywają się w różnych miastach w Polsce, gdzie uczestnicy walczą o punkty do rankingu końcowego. Zawodnicy startują w 3 kategoriach wiekowych: kadet, junior i senior. Każdy z nich ma do przejechania dwie 30-sekundowe rundy, w których oprócz trudności trików, liczy się styl i płynność. W lutym zawody odbyły się w Gdańsku, do końca roku zaplanowano rywalizację jeszcze w czterech miastach Polski, a w maju święto rolkarzy organizowane jest po raz pierwszy w Olsztynie.





Przed zawodami odbędą się również pokazy Mistrzów Polski we freestyle slalomie na rolkach. Będzie to nie lada widowisko nie tylko dla fanów tej dyscypliny.



„Cieszę się, że Galeria Warmińska udostępnia swoje przestrzenie, by zorganizować to wydarzenie. Będzie to zarówno przyjemność, jak i wyzwanie dla rolkarzy, aby zaprezentować się szerszej publiczności i jednocześnie rywalizować. Slalom to bardzo widowiskowa dyscyplina, do której uprawiania, potrzebne jest trochę pustej przestrzeni oraz specjalne kubeczki. Razem z Sebastianem Giedziunem, 3-krotnym Wicemistrzem Polski w slalomie, zaprezentujemy, czym jest freestyle na rolkach. Mam nadzieję, że zainspirujemy w ten sposób mieszkańców Olsztyna do uprawiania tego sportu" – mówi Tomek Wieczorek, aktualny i 6-krotny Mistrz Polski we freestyle slalomie oraz zdobywca 8 pozycji w rankingu światowym WSSA, założyciel i instruktor szkoły jazdy na rolkach R'ols w Olsztynie. W programie przewidziano także m.in. bezpłatne warsztaty z podstaw jazdy na rolkach, które poprowadzą instruktorzy szkoły jazdy na rolkach w Olsztynie R'ols. Może zgłosić się każdy. Wystarczy mieć własne rolki, kask i ochraniacze. Zapisy na warsztaty dostępne pod linkiem: WARSZTATY

Zwieńczeniem rolkarskiego dnia w Galerii Warmińskiej będą zawody Amatorskiej Ligi Slalomowej, na które obowiązują zapisy na stronie pod linkiem ZAPISY oraz wpisowe 20 zł, płatne w biurze zawodów.

„Galeria Warmińska podąża za trendami. Mieliśmy technologiczne strefy, a teraz przyszedł czas pokazać oblicze sportowe. Rolki i wrotki gościły już u nas podczas ferii. Sprawdziły się jako rozrywka, nie tylko dla najmłodszych, więc zapraszamy na kolejną, bardziej profesjonalną odsłonę. Amatorzy rolkarstwa i nie tylko z pewnością mogą liczyć na niezły odjazd” – zapewnia Natalia Tur, Regional Marketing Manager z NEPI Rockcastle.

Godzinowy harmonogram wydarzenia:

10:30 - 11:15 - warsztaty z podstaw jazdy na rolkach

11:30 - 11:45 - pokazy mistrzów freestyle slalomu na rolkach

12:00 - 17:00 - zawody Amatorskiej Ligi Slalomowej

Podczas wydarzenia w Galerii Warmińskiej będzie trwała zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy, przebywających w ośrodku w Rybakach. Najpotrzebniejsze rzeczy to środki spożywcze i chemiczne oraz przybory szkolne. Poniżej szczegółowa lista produktów.

Środki spożywcze:

- dżemy, miody, olej, mleko, kawa, herbata, cukier, mąka, przyprawy, owoce w puszkach, słodycze dla dzieci, bakalie.

Środki chemiczne:

- środki czystości, proszki i płyny do prania, papier toaletowy, ręczniki kuchenne.



https://iloverolki.pl/zawody/amatorska-liga-slalomowa Organizatorami zawodów Amatorskiej Ligi Slalomowej oraz towarzyszących im warsztatów i pokazów są szkoła jazdy na rolkach w Olsztynie R'ols oraz Galeria Warmińska. Wszystkie informacje na temat Amatorskiej Ligi Slalomowej (regulamin, kalendarz, ranking) znajdują się pod linkiem:



GALERIA WARMIŃSKA

Galeria Warmińska przy ul. Sikorskiego jest kultowym, miejscem na mapie Olsztyna. Dzięki wyjątkowej architekturze, nawiązującej do tradycyjnego warmińskiego budownictwa odwiedzana jest również przez turystów. Na powierzchni użytkowej około 41 500 m² znajduje się 170 sklepów znanych i cenionych w kraju i na świecie marek, wiele butików ma tu jedyne sklepy w regionie, kino, kawiarnie, restauracje, klub fitness, salon zabaw dla dzieci, a także amfiteatr i parking z 1200 miejscami. Galeria jest przyjazna mamom i małym dzieciom: posiada trzy przytulne pokoje, w których można nakarmić czy przebrać dziecko, w strefie restauracyjnej do dyspozycji mam są bezpłatne mikrofalówki. Galeria Warmińska niemal co tydzień przygotowuje imprezy np. pokazy mody, koncerty czy imprezy propagujące zdrowy styl życia.

Właścicielem Galerii Warmińskiej jest Nepi Rockcastle sp. z o.o., a zarządcą CBRE Sp. z o.o.

Więcej na http://galeria-warminska.pl/