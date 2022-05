Długie czy Domowe?

Przysyłajcie nam zdjęcia miejsc, w których mieszkacie. Autorzy fotografii, które opublikujemy w Gazecie otrzymają od nas bezpłatny 6 miesięczny dostęp do naszego e-wydania.

Dzisiaj pokazujemy zdjęcie jeziora...no właśnie jakiego? Do tej pory używaliśmy nazwy Domowe Duże. Okazuje się jednak, że jego prawidłowa nazwa to jezioro Długie. W Szczytnie a nie w Olsztynie.

Fotografie wysyłajcie na adres: redakcja@gazetaolsztyńska.pl. Prosimy o informację co jest na zdjęciu i jak je podpisać (autor).

Igor Hrywna