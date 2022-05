Rosjanie z niczego nas nie wyzwolili. Donald Tusk mówiąc tak popełnia błąd

W 2005 roku PO, wówczas partia postsolidarnościowa, wydała bój na śmierć i życie PiS-owi. Przerażona sukcesem wyborczym PiS-u i śp. Lecha Kaczyńskiego weszła w buty postkomunizmu. Strukturalnie zajęła miejsce obalonego SLD. W tym sensie Tusk jest dziedzicem tego całego bagażu postkomunistycznego i bardzo dużą część jego wyborców, to jest dawny obóz postkomunistyczny

— powiedział Jacek Karnowski, odnosząc się do słów Tuska.

„Donald Tusk popełnia błąd”

Myślę, że Donald Tusk popełnia błąd. Oczywiście historycy powinni o tym rozmawiać i w mojej ocenie okupacja niemiecka, nazistowska, stanowiła zagrożenie biologicznego dla naszego narodu, dla wszystkich Słowian

-mówił.

Natomiast uznając ten fakt, że to historycznie było dla nas korzystniejsze, powinniśmy za wszelką cenę unikać takich słów jak „wyzwoliciele” czy unikać postaw wdzięczności. Po pierwsze Rosjanie nas nie zajmowali naszych ziem z miłości do nas, tylko dlatego, że szli na Berlin i tędy wiodła w istocie jedyna droga na Berlin. Po drugie nas z niczego nie wyzwolili, bo sami tej wolności nie mieli, oni po prostu zainstalowali inny reżim dający większe szanse przetrwania biologicznego naszemu narodowi, dający pewną formę jakiejś quasi-państwowości zdominowanej przez Sowiety

— dodał.

Sakiewicz: Tusk odwołuje się do postkomunistycznego elektoratu

Tomasz Sakiewicz zwracał uwagę na to, że Tusk odwołuje się do postkomunistycznego elektoratu.

Widać odwołuje się do najtrwalszego, postkomunistycznego elektoratu, który chce odegrać być może postkomunistycznej lewicy. On też tak historycznie absolutnie gada bzdury. Sowieci weszli do nas 17 września 1939 roku w wyniku porozumienia z Hitlerem. Tak naprawdę Hitler mógł się znaleźć w Polsce tylko dlatego, że zgodzili się na to Sowieci

— mówił.

Mówienie, że to była pewna forma wyzwolenia, to trochę jak napis „Arbeit macht frei”, czyli że „praca czyni wolnym”. To jest dokładnie ten typ wyzwolenia, który przynieśli nam Sowieci

— dodał.

„Opozycja bankrutuje na wielu polach”

Goście programu komentowali też sprawę przyjęcia przez Parlament Europejski rezolucji wzywającej KE, by nie aprobowała polskiego KPO. Europosłowie polskiej opozycji nie zagłosowali przeciwko niej.

Wojna wiele zmieniła, ale też pewnych rzeczy nie zmieniła. (…) Plan opozycji polegający w skrócie na zagłodzeniu rządu, odebraniu pieniędzy i wykreowaniu w ten sposób jakiegoś spodziewanego gniewu obywateli to jest coś, co obowiązuje

— stwierdził Jacek Karnowski.

Opozycja bankrutuje na wielu polach. Dziś macha biało-czerwoną flagą, próbuje punktować rząd jako rzekomo sprzyjający Rosji. To są piramidalne bzdury, a tak naprawdę była to budowa sojuszu Tusk-Putin przez wiele lat, wspieranie Niemiec, które były w ścisłym sojuszu z Kremlem. To zbankrutowało, więc pozostaje ścieżka wrzasku, histerii, kłamstwa i zabierania pieniędzy

— zaznaczył.

To nie jest przypadek, że znaczna część głosujących wywodziła się z postkomunistycznych partii. Oni głosowali w ten sposób, żeby zaszkodzić polskiemu rządowi i dorwać się do koryta

— mówił z kolei Tomasz Sakiewicz.