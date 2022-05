Szef MON: zatwierdziłem umowę na bezzałogowce systemu Gladius

Będzie to pierwszy od kilkudziesięciu lat system na wyposażeniu Wojsk Rakietowych i Artylerii o tak dużej donośności (od czasu wycofania rakiet taktycznych) i pierwszy w historii, łączący tak dużą donośność z precyzją rażenia. Wprowadzenie systemu Gladius przełoży się więc na znaczne wzmocnienie zdolności Wojsk Rakietowych i Artylerii. Dziś mogą one zwalczać cele na dystansie do nieco ponad 40 km, za pomocą haubic Krab i rakiet 122 mm Feniks, używanych na wyrzutniach WR-40 Langusta.

Zatwierdziłem umowę na bezzałogowce systemu Gladius. To nowoczesny sprzęt, który wzmocni bezpieczeństwo Polski - poinformował w piątek szef MON Mariusz Błaszczak. Umowa przewiduje dostarczenie 4 bateryjnych modułów bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych.



O zatwierdzeniu umowy na dostawę bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych Gladius minister poinformował podczas konferencji w resorcie. Umowa przewiduje dostarczenie 4 bateryjnych modułów bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych.

Pod tą nazwą kryje się system rozpoznawczo-uderzeniowy, złożony z najnowszych polskich bezzałogowców produkcji Grupy WB: rozpoznawczego rodziny FT-5 i uzbrojonego BSP-U (BSP Uderzeniowy). Wszystko integruje system Topaz, używany już przez polskich artylerzystów. Całkowita wartość umowy wynosi 2 mld zł brutto, a pierwsze dostawy elementów wchodzących w skład bateryjnych modułów Gladius zostaną zrealizowane już w 2022 r. Oznacza to, że to największa w historii umowa na dostawę systemów bezzałogowych dla Wojska Polskiego. Przewyższa bowiem kwotą kontrakty na Bayraktary TB2 (ok. 270 mln USD), czy na wciąż niedostarczone bezzałogowce Orlik (ok. 800 mln zł).



"Pierwsze drony trafią już w tym roku do pułków artylerii rozmieszczonych we wschodniej Polsce. Wykorzystujemy doświadczenia i obserwacje z tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą" - mówił Mariusz Błaszczak.

Jak przekazał resort obrony, bateryjne moduły bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych Gladius przeznaczone będą do prowadzenia rozpoznania obrazowego z powietrza z wykorzystaniem rozpoznawczych bezzałogowych statków powietrznych FT-5. (PAP)