Uczą się uczyć nowocześnie

"Uczymy się uczyć na nowo" to autorski projekt przygotowany przez pracowników olsztyńskiej szkoły. Celem przedsięwzięcia jest innowacyjne i nowoczesne podejście do edukacji. Kadra nauczycielska i zarządzająca szkoły doskonali się w wybranych przez siebie europejskich ośrodkach.

Olsztyńska delegacja gościła we Francji w październiku poprzedniego roku. Natomiast teraz do stolicy Warmii i Mazur z rewizytą przyjechali goście z bretońskiej szkoły w Dinan, którzy realizują podobne przedsięwzięcie. To kolejne działania polsko-francuskie, których celem jest wymiana doświadczeń edukacyjnych i dobrych praktyk.

- Goście brali udział w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli V LO oraz w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez szkołę - mówi dyrektor placówki, Anna Struk. - Poza tym poznawali także zasady pełnienia nadzoru pedagogicznego oraz administrowanie szkołą.

Wizyta była okazją do spotkań z przedstawicielami instytucji, z którymi szkoła współpracuje na co dzień, m.in. Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Warmińsko-Mazurską Biblioteką Pedagogiczną, Centrum Polsko-Francuskim i Zespołem Placówek Edukacyjnych. Przedstawiciele francuskiej szkoły przyjęli też zaproszenie władz Olsztyna. Podczas spotkania w ratuszu opowiedzieli o swojej szkole i zaprezentowali atrakcje swojej miejscowości.

- Takie spotkania są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń - mówi zastępca prezydenta Olsztyna, Ewa Kaliszuk. - Nie mam wątpliwości, że zarówno jedna, jak i druga strona podpatrzy określone rozwiązania, które można sprawnie wdrożyć. Wszystko to ma służyć rozwojowi dzieci i młodzieży.

W V LO w Olsztynie już korzystają z dobrych praktyk wypracowanych we Francji. Wdrażane są działania związane z nauką biologii i chemii przez doświadczenie.

- We Francji funkcjonuje stanowisko asystenta nauczyciela w szkole ponadpodstawowej, to osoba która pełni nadzór nad uczniami podczas przerw, przygotowuje eksperymenty w pracowniach - wyjaśnia dyrektor Anna Struk. - W naszych warunkach można osiągnąć podobny efekt poprzez stworzenie pracowni, która będzie już gotowa do ćwiczeń praktycznych. Wówczas uczniowie tylko wchodzą do takiego szkolnego laboratorium, każdy zajmuje swoje osobne stanowisko, nauczyciel podaje preparaty do pracy. Już powstała u nas taka nowoczesna pracownia biologii, natomiast laboratorium chemiczne jest w trakcie modernizacji.

Otwarcie tej pracowni zostało zaplanowane na wrzesień tego roku.