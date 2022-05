Niezwykły spektakl teatru tańca

Spektakl dla najnajów to przedstawienie skierowane do dzieci w wieku 0-2,5 roku. I właśnie taką propozycją jest "Poruszony las", przygotowany przez tancerzy z teatru ze stolicy Warmii i Mazur.

- Format spektaklu pozwala dzieciom i ich rodzinom swobodnie poruszać się w przestrzeni, decydując, gdzie chcą się znaleźć w danym momencie, w którym kierunku podążać wzrokiem i zmysłami, aby mogli razem przeżywać wyjątkowe i niepowtarzalne doświadczenia - opisuje przedstawienie Katarzyna Grabińska z OTT.

"Poruszony las" jest propozycją podróży przez zmieniający się ekosystem, w którym mogą pojawiać się wszelkiego rodzaju istoty, kształty, kolory i dźwięki. Miejscem, w którym ożywają ciała i przedmioty, które zaprasza nas do wyobrażenia sobie nowego świata.

- To rodzaj gry pomiędzy rodzicami, ich dziećmi i profesjonalnymi tancerzami - mówi reżyserka spektaklu, Anna Rubirola. - Prosimy o niehamowanie naturalnych reakcji dzieci, takich, jak płacz, śmiech, gaworzenie czy swobodne przemieszczanie się.

Propozycja Olsztyńskiego Teatru Tańca była jednym ze zwycięskich projektów Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. To działanie skierowane przede wszystkim do mieszkańców os. Wojska Polskiego, zakładające dotarcie spektakli do grona mieszkańców o ograniczonym dostępie do kultury.

Przed nami trzy dni z bezpłatnymi spektaklami, które będą wystawianie w Centrum Edukacji i Inicjatyw Obywatelskich przy ul. Parkowej 1:

* 6 maja 2022 (piątek), godz. 10:00, 13:00, 15:30

* 7 maja 2022 (sobota), godz. 10:00, 13:00, 15:30

* 8 maja 2022 (niedziela), godz. 10:00, 13:00, 15:30

Bezpłatne wejściówki (liczba jest ograniczona!) można odbierać w kasie Olsztyńskiego Teatru Lalek (ul. Głowackiego 17).