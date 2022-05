Olsztyn inwestuje w nowoczesne usprawnienia dla niepełnosprawnych

Udział w tym specjalnym, partnerskim projekcie współfinansowała Unia Europejska. Łączna wartość wyposażenia wynosiła ponad 13 tysięcy złotych.

Urząd miasta może pochwalić się więc nowym nabytkiem, który zamierza przeznaczyć potrzebującym. W skład owego nabytku wchodzą urządzenia do obsługi osób słabosłyszących, nowoczesnej lupy elektronicznej oraz krzesła ewakuacyjnego.

—Wszystkie te usprawnienia są bardzo ważne dla naszych klientów ze szczególnymi potrzebami. Systematycznie poprawiamy dostępność urzędu, aby poziom obsługi spełniał oczekiwania mieszkańców — mówi prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz.

Jednak to wszystko, to nie tylko zasługa wyposażenia samorządowych jednostek. Wielu pracowników podniosło swoje umiejętności dzięki szkoleniom w zakresie stosowania przepisów ustawy o dostępności. Wprowadzono również istotną procedurę dotyczącą obsługi osób ze specjalnymi potrzebami.

Projekt "Dostępność plus w urzędach JST województwa warmińsko-mazurskiego" skierowano do 23 samorządów z regionu. Jego łączna wartość to 862,7 tys. zł.



Marcelina Langowska