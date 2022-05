Pijany kierowca w nocy uderzył w autobus na rondzie Bema w Olsztynie a potem rozbił się przed Komendą Miejską Policji [VIDEO]

Dziś (piątek 6 maja) około 4:30 nad ranem dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie zaniepokoił huk dobiegający sprzed komisariatu. Policjant wyjrzał przez okno i zobaczył osobową toyotę, która zatrzymała się na znaku drogowym.

Po chwili na miejscu zdarzenia pojawili się mundurowi i przystąpili do ustalania okoliczności zdarzenia. Z policyjnych ustaleń wynika, że kierowca toyoty w rejonie ronda skręcając w prawo nie upewnił się co do możliwości zmiany pasa ruchu i doprowadził do kolizji z autobusem komunikacji miejskiej.

Bezpośrednio po tym zdarzeniu kierowca auta osobowego gwałtownie przyspieszył i próbował uciec z miejsca kolizji.

Promile znajdujące się w jego organizmie jednak nie pozwoliły na skuteczną ucieczkę i kierowca po przejechaniu kilkunastu metrów zjechał do osi jezdni i uderzył w infrastrukturę drogową znajdującą się w rejonie przejścia dla pieszych na wysokości olsztyńskiej jednostki Policji.

Okazało się, że za kierownicą osobowej toyoty siedział 30-letni mieszkaniec powiatu olsztyńskiego. W organizmie mężczyzny krążyło prawie 2,5 promila alkoholu. 30-latek już stracił swoje prawo jazdy. Przed sądem odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz za spowodowanie dwóch zdarzeń drogowych, w których na szczęście nikt nie został ranny.

Policjanci w dalszym ciągu przypominają o bezwzględnym zakazie kierowania autem w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości. Zgodnie z kodeksem karnym kierowanie po alkoholu zagrożone jest karą wysokiej grzywny, sądowym zakazem kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi lub karą do dwóch lat pozbawienia wolności.

Karol Grosz