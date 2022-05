Pomoc humanitarna dla Ukrainy, zebrano dodatkowo 6,5 mld dolarów

Morawiecki na konferencji Darczyńców dla Ukrainy: zmobilizowaliśmy 6,5 mld dolarów; to są nasze zobowiązania z dziś

Zmobilizowaliśmy 6,5 mld dolarów, to są nasze zobowiązania z dziś - poinformował premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji Darczyńców dla Ukrainy. Dopilnujmy, aby te pieniądze dotarły do Ukraińców jak najszybciej i jak najskuteczniej - zadeklarował.

W czwartek na Stadionie Narodowym w Warszawie pod przewodnictwem premierów Polski i Szwecji Mateusza Morawieckiego i Magdaleny Andersson odbywa się Międzynarodowa Konferencja Darczyńców dla Ukrainy, której celem było zebranie dodatkowych środków na wsparcie humanitarne dla tego kraju, zaatakowanego w lutym przez Rosję.

"Dziękuję za wszystkie państwa zobowiązania. Właśnie otrzymałem ostateczną kwotę i informuję, że my wszyscy razem zmobilizowaliśmy 6,5 mld dolarów. To są nasze zobowiązania z dziś, dziękuję za nie" - poinformował polski premier.

"Dopilnujmy, aby te pieniądze dotarły do Ukraińców jak najszybciej i jak najskuteczniej" - zadeklarował.

"Dzisiejszy dzień pokazuje, że nasze wsparcie na rzecz Ukrainy nie ustaje i że nie ma wśród nas egoistów. Myślę, że to jest wspaniała konkluzja, bo gdyby wygrały egoizmy, to wygra Putin. Jeśli wygra jedność - wygra Ukraina i tym samym my wszyscy" - powiedział premier Morawiecki.

Szef polskiego rządu podsumowując konferencję wskazywał, że jest w stałym kontakcie z prezydentem oraz premierem Ukrainy oraz że nasze systemy logistyczne pozwalają na podejmowanie dużo bardziej skutecznych transportów pomocy humanitarnej. Dzięki temu możemy docierać do najdalej oddalonych lokalizacji na Ukrainie.

"Codziennie ciężarówki jadące z pomocą z Polski docierają do wszystkich miast i miasteczek w Ukrainie" - mówił.

Zaznaczył, że nie można zapominać o osobach , które uciekały z Ukrainy. Podkreślił, że wszystkie osoby, które szukały dachu nad głową w Polsce taką pomoc dostały, również pomoc medyczną, bezpłatne szkolnictwo, bezpłatny transport. Powiedział też, że w Polsce nie są tworzone obozy dla uchodźców. "Wolimy inną formę integracji uchodźców z naszym społeczeństwem, aby mogli zostać z nami jak długo chcą" - mówił.

Morawiecki zwrócił uwagę, że to podejście jest bardziej kosztowne, ale też dużo bardziej humanitarne. W tym kontekście wskazał, że wiele polskich rodzin stworzyło otwarte otoczenie dla uchodźców, dzięki czemu znaleźli oni swój drugi dom w Polsce.

Morawiecki zapowiedział, że "Polska będzie kontynuowała wsparcie na rzecz uchodźców z Ukrainy, przynajmniej o wartości 3,4 mln euro do końca tego roku. Te pieniądze trafią na wspieranie mieszkalnictwa, transportu i na inne sposoby wsparcia" - powiedział.

Oprócz tego - dodał - Polska będzie w dalszym ciągu oferować bezpłatne szkolnictwo, kursy językowe, transport, dostęp do rynku pracy.

"Polska będzie też dostarczała pomoc o wartości 100 mld euro w postaci artykułów higienicznych, leków, a także tymczasowych domów, które będą wznoszone w Ukrainie. Kilka takich domów już powstało" - deklarował polski premier.

Jak dodał, czwartkowa konferencja skupia się na pomocy humanitarnej, ale - zaznaczył - trzeba też pamiętać o wsparciu wojskowym. Wskazał, że Polska do dziś przekazała wsparcie wojskowe o wartości 1,6 mld euro. "Takie wsparcie będziemy dalej kontynuować i wzmacniać jeśli będzie to możliwe" - mówił premier.

Morawiecki stwierdził ponadto, że należy zwiększać presję na Rosję. "Sankcje muszą być poważne" - podkreślił.

Mówił też, że Polska już niedługo stanie się niezależna od gazu i ropy rosyjskiej. Zwrócił przy tym uwagę, że nasz kraj został odcięty od rosyjskiego gazu, gdyż nie chcieliśmy zgodzić się na płatności w rublach.

"Wzywamy wszystkie rządy europejskie do pójścia tą samą drogą" - apelował Morawiecki.

Wyraził jednocześnie zadowolenie, że wiele krajów już zgodziło się na to, czego wyrazem jest propozycja szóstego pakietu unijnych sankcji. "Jest potrzebne pełne embargo na surowce z Rosji" - powiedział szef polskiego rządu.

Dodał, że konieczna jest ponadto konfiskata aktywów i rosyjskiego mienia. "Ten temat ma nie myć już tematem tabu; pełna konfiskata rosyjskiego majątku, majątku oligarchów i te kwoty mają trafić na odbudowę Ukrainy po wojnie" - powiedział Morawiecki.

"Rosja tę wojnę rozpoczęła i to Rosja powinna zapłacić za jej skutki. To wymaga odważnych decyzji polityczny; odwagi i przywództwa. Jestem przekonany, że nam się to uda" - dodał. (PAP)