Tabletka dzień po: fakty i mity

1. Tabletka dzień po: działanie

2. Antykoncepcja awaryjna - skutki uboczne

3. Dostępność antykoncepcji awaryjnej

4. Czy tabletka dzień po jest skuteczna?

5. Antykoncepcja awaryjna: mity

W życiu zdarzają się różne sytuacje. Wielu z nich nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Dlatego warto pamiętać, że w sytuacji podbramkowej możemy zastosować antykoncepcję awaryjną, zwaną też "doraźną" lub "kryzysową". Jeśli zawiedzie stosowanie antykoncepcji hormonalnej, zsunie się prezerwatywa lub dojdzie do nieplanowanego, a czasem też niechcianego stosunku bez zabezpieczenia, możemy skorzystać z opcji dodatkowej.

1. Tabletka dzień po: działanie

Tabletka dzień po chroni przed niechcianą ciążą w sytuacji, gdy zawiodły nas inne formy zabezpieczenia. Co ważne, tuż po zażyciu tabletki po dochodzi do zahamowania owulacji (zadaniem pastylki jest uniemożliwienie uwolnienia komórki jajowej do jajowodów i zagnieżdżenie się zarodka w błonie śluzowej macicy), a to wyklucza możliwość zapłodnienia. Tabletkę stosuje się jednorazowo, aktualny dzień cyklu miesięcznego nie ma tu znaczenia.

Warto jednak podkreślić, że jest to metoda, po którą należy sięgać w ostateczności, jeśli kobieta przypuszcza, że mogło dojść do zapłodnienia, ponieważ ma właśnie dni płodne. Tabletki nie możemy traktować jak innych środków antykoncepcyjnych.

2. Antykoncepcja awaryjna - skutki uboczne

Tabletka dzień po jest bezpieczna, o ile korzystamy z niej sporadycznie, w sytuacjach awaryjnych. Może jednak wywołać działania niepożądane, o czym należy pamiętać. Najczęściej występujące skutki uboczne tabletki to: bóle głowy, nudności, uczucie rozbicia, ból piersi, wrażenie opuchlizny i dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Często dochodzi też do przyspieszenia bądź opóźnienia krwawienia miesiączkowego.



Skutki uboczne po przyjęciu tabletki mogą wystąpić, ale nie jest to regułą. Nie pojawiają się u wszystkich kobiet. Tabletka dzień po jest bezpieczna, o ile korzystamy z niej sporadycznie, w sytuacjach awaryjnych. Może jednak wywołać działania niepożądane, o czym należy pamiętać. Najczęściej występujące skutki uboczne tabletki to: bóle głowy, nudności, uczucie rozbicia, ból piersi, wrażenie opuchlizny i dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Często dochodzi też do przyspieszenia bądź opóźnienia krwawienia miesiączkowego. Tabletka dzień po oznacza dużą dawkę hormonów, dlatego tak ważne jest, by nie traktować jej jak zamiennika standardowych środków antykoncepcyjnych, zapobiegających niechcianej ciąży.Skutki uboczne po przyjęciu tabletki mogą wystąpić, ale nie jest to regułą. Nie pojawiają się u wszystkich kobiet.

3. Dostępność antykoncepcji awaryjnej

Obecnie w Polsce dostępne są dwa rodzaje tabletek dzień po. Pierwszą z nich, Escapelle, należy zastosować do 72 godzin po niezabezpieczonym stosunku. Escapelle blokuje namnażanie komórek endometrium, utrudniając zagnieżdżenie się zarodka.

Druga z nich to EllaOne, którą należy przyjąć w ciągu 120 godzin od niezabezpieczonego stosunku. Zawiera ona substancję czynną octan uliprystalu, który skutecznie hamuje wypuszczanie komórki jajowej przez jajniki i powoduje opóźnienie owulacji.

Obie tabletki dzień po możesz otrzymać wyłącznie na receptę. Może ją wystawić lekarz dowolnej specjalności (w uzasadnionych przypadkach może powołać się na klauzulę sumienia i odmówić wypisania recepty). A ponieważ w przypadku tego środka zawsze zależy nam na czasie, warto wiedzieć, że receptę na tabletkę dzień po, tak jak receptę na

Tabletka nie jest refundowana przez NFZ. W Polsce doraźna antykoncepcja kosztuje od kilkudziesięciu do nawet 200 zł.Rozbieżność jeśli chodzi o ceny jest duża. Obecnie w Polsce dostępne są dwa rodzaje tabletek dzień po. Pierwszą z nich, Escapelle, należy zastosować do 72 godzin po niezabezpieczonym stosunku. Escapelle blokuje namnażanie komórek endometrium, utrudniając zagnieżdżenie się zarodka.Druga z nich to EllaOne, którą należy przyjąć w ciągu 120 godzin od niezabezpieczonego stosunku. Zawiera ona substancję czynną octan uliprystalu, który skutecznie hamuje wypuszczanie komórki jajowej przez jajniki i powoduje opóźnienie owulacji.Obie tabletki dzień po możesz otrzymać wyłącznie na receptę. Może ją wystawić lekarz dowolnej specjalności (w uzasadnionych przypadkach może powołać się na klauzulę sumienia i odmówić wypisania recepty). A ponieważ w przypadku tego środka zawsze zależy nam na czasie, warto wiedzieć, że receptę na tabletkę dzień po, tak jak receptę na tabletki antykoncepcyjne można zdobyć przez internet, bez wychodzenia z domu.Tabletka nie jest refundowana przez NFZ. W Polsce doraźna antykoncepcja kosztuje od kilkudziesięciu do nawet 200 zł.Rozbieżność jeśli chodzi o ceny jest duża.

4. Czy tabletka dzień po jest skuteczna?

Wiele kobiet zastanawia się, jaka jest skuteczność antykoncepcji awaryjnej. Dobra wiadomość jest taka, tabletki dzień po i stosowanie antykoncepcji awaryjnej, można uznać za naprawdę skuteczne.

Skuteczność tabletki dzień po wynosi niemal 100 procent. Należy jednak pamiętać, że są czynności i okoliczności, które mogą osłabić działanie środka.

Do takich okoliczności należy m.in. stosowanie niektórych leków. Tabletka może też nie zadziałać, jeśli po jej przyjęciu nastąpiły wymioty. Według niektórych źródeł, również wzrost masy ciała może powodować, że tabletka okaże się mniej skuteczna.

Skuteczność tabletki w dużym stopniu zależy od czasu jej przyjęcia. Największą skuteczność tabletki osiągniemy, gdy zastosujemy ją w ciągu 24 godzin od niezabezpieczonego stosunku.

5. Antykoncepcja awaryjna: mity

Wśród często powtarzających się mitów na temat stosowania tej metody antykoncepcji, jest ten, że tabletka dzień po negatywnie wpływa na płodność. Oczywiście nie jest to prawdą. Antykoncepcja awaryjna, stosowana z rozsądkiem, jest w pełni bezpieczna i nie wpływa na płodność. Co więcej, już podczas stosunków płciowych mających miejsce po przyjęciu tabletki „dzień po”, można zajść w ciążę.

Inny mit głosi, że tabletka działa wczesnoporonnie. W rzeczywistości metoda ta oznacza uniemożliwienie zapłodnienia, ale nie powoduje przerwania trwającej ciąży, nie wpływa też negatywnie na rozwój zagnieżdżonego zarodka.

Masz więcej pytań? Warto skonsultować się z lekarzem i uzyskać wyczerpujące odpowiedzi.