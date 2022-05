Chcą powiesić banery na "szubienicach"

Olsztyn, dnia 4 maja 2022 r.





Szanowny Pan

Marcin Szwarc

Dyrektor Zarządu Dróg, Zieleni

i Transportu w Olsztynie

Szanowny Panie Dyrektorze

Rocznica zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami i zakończenia II Wojny Światowej przebiega w tym roku w szczególnie dramatycznych okolicznościach. Coroczna defilada w Moskwie, będąca demonstracją siły rosyjskiego militaryzmu, tym razem ma być także okazją do wykazania słuszności „operacji specjalnej” na Ukrainie i służyć propagandzie militarnych sukcesów armii rosyjskiej.

Opór wobec rosyjskiej agresji przybrał w Europie i na całym świecie różnorodne formy: pomocy militarnej dla walczącej Ukrainy, sankcji gospodarczych nakładanych na Rosję oraz niezliczonych metod bojkotu i obywatelskich inicjatyw.

W centrum Olsztyna od 1954 r. stoi Pomnik Wdzięczności Armii Czerwonej na którym w naturalny sposób skupiły się emocje i protesty związane z dramatycznymi skutkami rosyjskiej inwazji. Ich słuszność potwierdził prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz na konferencji prasowej 2 marca 2022 roku, nazywając powieszenie banerów przez Wojciecha Kozioła „potrzebą serca”.

Dlatego też zwracamy się do Pana w imieniu organizacji niepodległościowych oraz opozycji antykomunistycznej o zezwolenie na umieszczenie na w/w pomniku instalacji, której wizualizację załączamy do naszego pisma. Jej treść nawiązuje do baneru jaki powiesił na pylonie pomnika Wojciech Kozioł, a który stał się przedmiotem zawiadomienia złożonego przez Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu do Prokuratury Rejonowej w Olsztynie.

Ponieważ prokuratura nie stwierdziła znamion czynu zabronionego, więc zakładamy, że treść instalacji nie będzie przeszkodą w udzieleniu stosownego zezwolenia przez ZDZiT. Nadmieniamy przy tym, że sposób mocowania instalacji nie zagraża materialnej substancji pomnika, którego – w ocenie prezydenta Piotra Grzymowicza – „wartość zabytkowa budzi uzasadnione wątpliwości”.

Nasz formalny wniosek opiera się na fundamentalnym w państwach demokratycznych prawie do obywatelskiego protestu i pokojowego demonstrowania poglądów w przestrzeni publicznej. Jego istotą jest możliwość podejmowania oddolnych, obywatelskich inicjatyw w sprawach szczególnie ważnych dla narodowych i lokalnych wspólnot, niezależnie od bieżących, partykularnych interesów i opinii władzy politycznej.

Zgadzamy się z prezydentem Olsztyna, że „w świetle trwającej napaści Rosji na Ukrainę przekaz ideowy pomnika nabiera innego znaczenia, gloryfikującego Armię Czerwoną, której spadkobiercą poczuwa się obecna, agresywna armia Federacji Rosyjskiej”. Dlatego liczymy na współpracę, ponieważ naszym wspólnym, moralnym obowiązkiem jest jednoznaczna, adekwatna do tej sytuacji reakcja.

Ponieważ naszym zamiarem jest montaż instalacji na pomniku w dniu 9 maja, prosimy Pana o możliwie szybkie rozpatrzenie naszego wniosku.



Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Warmińsko-Mazurskiego "Pro-Patria"

Związek Piłsudczyków RP oddział warmińsko-mazurski

Stowarzyszenie Historyczne im. Grota Roweckiego