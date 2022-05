Kolejne nagroda dla CRS Ukiel w Olsztynie. Prezydent Piotr Grzymowicz: To nasza perełka

Centrum Rekreacyjno-Sportowe Ukiel otrzymało nagrodę za promocję regionu w kraju i za granicą. Ukiel przyciąga turystów, których tam nie brakuje! Szczególnie, gdy jest sezon, wtedy miejsce to jeszcze bardziej rozkwita.

Wśród laureatów tegorocznej nagrody Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego - Laur Najlepszy z najlepszych (w kategorii turystyka) znalazło się CRS Ukiel, które według prezydenta Olsztyna, Piotra Grzymowicza jest „naszą perełką”.

Plaże rocznie odwiedza około miliona osób, w tym prócz mieszkańców, są również turyści.

W ostatnich latach CRS Ukiel stało się jedną z najbardziej docenianych inwestycji olsztyńskich.

Od samego początku swojego powstania to niezwykłe miejsce może pochwalić się wieloma sukcesami, np. czołówkami w krajowych konkursach. CRS Ukiel znalazło się też wśród finalistów World Architecture Festival w Singapurze.

To piękne miejsce zachęca do odwiedzenia. W upalne dni można wykąpać się w największym akwenie olsztyńskim, pójść na długi spacer z rodziną, czy przyjaciółmi, bądź zawitać do jednej z działających tam restauracji.

Niedawno w okolicy uruchomiono wypożyczalnie sprzętu sportowego i pływającego, z której można śmiało korzystać i dobrze się bawić!

Źródło: UM Olsztyn

Marcelina Langowska