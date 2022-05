Mistrz tenisa, Boris Becker trafił do więzienia w Anglii

29 kwietnia 2022 został skazany przez Sąd Najwyższy w Londynie na dwa i pół roku więzienia za oszustwa podatkowe. Uznano go winnym czterech z zarzucanych mu dwudziestu czterech przestępstw, dotyczących przede wszystkim prania brudnych pieniędzy

Stare, 170-letnie wiktoriańskie więzienie kategorii B – Her Majesty’s Prison Wandsworth – obecnie największy zakład karny w Wielkiej Brytanii, ma nowego mieszkańca. Pensjonariuszem tego przybytku został Boris Becker, znany przed laty niemiecki tenisista.

Zakład karny , który stał się drugim domem tenisisty, ma zła opinię, jest przepełniony, szerzy się tam przemoc i narkomania, a osadzeni zamykani są w celach na 22 godziny dziennie. W 1895 roku przebywał w nim Oscar Wilde skazany za homoseksualizm.

Były mistrz tenisa zapewne spędzi tam kilka tygodni w pojedynczej celi, następnie przejdzie do dwuosobowej. Jeśli będzie miał szczęście, pójdzie do skrzydła zwanego przez więźniów „Ritz” – dla skazanych, o których dba się nieco lepiej, chociaż oznacza to wciąż tylko sześć pryszniców na 86 cel. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, wyjdzie z więzienia pod koniec lipca 2023 roku.

Znany tenisista trafił do więzienia po rozprawie i uznaniu go winnym oszustw finansowych. Groziło mu do siedmiu lat pozbawienia wolności. Sąd wymierzył karę 30 miesięcy z możliwością zwolnienia warunkowego po połowie kary

Kim jest Boris Becker?

Boris Becker (ur. 22 listopada 1967 w Leimen) – niemiecki tenisista i trener tenisa.

W ciągu kariery zwyciężył w sześciu wielkoszlemowych turniejach, trzy razy w zawodach ATP Finals. Został mistrzem 49 turniejów ATP World Tour, przez 12 tygodni był liderem rankingu gry pojedynczej (pierwszy raz w styczniu 1991).

W deblu wygrał 15 zawodowych turniejów, w tym złoty medal igrzysk olimpijskich w Barcelonie (1992). Reprezentując Niemcy (wcześniej RFN) w Pucharze Davisa, triumfował w latach 1988 i 1989. Umieszczony przez ESPN w gronie 20 najlepszych tenisistów w historii dyscypliny

W 2002 niemiecki sąd skazał go na dwa lata więzienia w zawieszeniu i 500 tys. euro grzywny za ok. 1,7 mln euro zaległych podatków. W listopadzie 2004 zostały ujawnione informacje o zaległych podatkach Beckera względem francuskiego urzędu skarbowego[2]. Niemiec zapłacił instytucji 500 tys. dolarów.

W swojej biografii pt. Boris Becker – The Player: The Autobiography z 2004 otwarcie przyznał się do uzależnienia od alkoholu i leków[2][6].

Aktywnie udziela się jako pokerzysta, np. w 2007 przystąpił do grupy PokerStars SportStars.

W 2017 został uznany przez angielski sąd za bankruta, gdyż nie był w stanie pokryć zobowiązań. W 2019 długi wyniosły 55 mln funtów. Na aukcje wystawił 82 pamiątki sportowe o wartości 200 tys. funtów[9].

29 kwietnia 2022 został skazany przez Sąd Najwyższy w Londynie na dwa i pół roku więzienia za oszustwa podatkowe. Uznano go winnym czterech z zarzucanych mu dwudziestu czterech przestępstw, dotyczących przede wszystkim prania brudnych pieniędzy