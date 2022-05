Ruszył nabór wniosków do programu in-vitro na Warmii i Mazurach

W 2021 roku władze województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczyły 200 tys. zł na dopłaty do leczenia in-vitro. Efektem ubiegłorocznej edycji programu jest dwójka nowych mieszkańców regionu i 11 ciąż, w tym jedna bliźniacza. Ogólnie do programu zakwalifikowało się 45 par z województwa warmińsko-mazurskiego.

Władze województwa w tym roku przeznaczyły 350 tysięcy złotych na program wspierania in-vitro, dzięki czemu możliwe jest dofinansowanie około 70 procedur. Do 5 tysięcy złotych można otrzymać w przypadku procedury zapładniania partnerskiego i innego niż partnerskie oraz do 2,5 tysiąca złotych w przypadku procedury adopcji zarodka.

— W ubiegłym roku pilotażowo uruchomiliśmy program in-vitro. Mogę z dumą przyznać, że spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. Wiele par dzwoniło do nas i pisało wiadomości. Dostawaliśmy wiele wyrazów wdzięczności od par, które starają się o dzieci i to spowodowało, że zdecydowaliśmy zapisać w budżecie województwa jeszcze więcej pieniędzy na ten właśnie program — przyznaje wicemarszałek Marcin Kuchciński— Program doczekał się kilku zmian optymalizujących jego działanie. W ubiegłym roku na jedynego operatora wybraliśmy firmę z Gdańska, jednak dla mieszkańców zwłaszcza wschodnich części regionu było to logistycznie trudne. W tym roku zmodyfikowaliśmy nasz program i wybraliśmy aż pięć klinik: z Olsztyna, Białegostoku, Sopotu i dwie z Gdyni. Dzięki temu pacjent ma podane ile kosztuje dana usługa w danej firmie a nasze wsparcie pozostaje niezmienne, czyli 5 tys. lub 2,5 tys. zł w zależności od procedury. Teraz pary same mogą zadecydować o tym, gdzie chcą odbyć zabieg — dodaje Marcin Kuchciński.

O dofinansowanie mogą stara się pary, które mają udokumentowane leczenie niepłodności i płacą podatki w województwie warmińsko-mazurskim.

Zapisy rozpoczęły się dziś o godz. 8 i potrwają do 17 maja do godz. 13. Zgłaszać można się telefoniczne, mailowo lub osobiście.

Karol Grosz