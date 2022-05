Papież do Komisji ds. Ochrony Małoletnich: nadal pozostaje wiele do zrobienia

Wskazał, że ochrona i opieka nad osobami krzywdzonymi ma stać się normą we wszystkich sferach życia Kościoła. Przyznał jednocześnie, że "od kilku lat obserwuje się spadek liczby przypadków wykorzystywania osób małoletnich przez duchownych".

Chciałbym, abyście zaproponowali Kościołowi najlepsze metody ochrony małoletnich i osób bezbronnych oraz pomocy ofiarom w uzdrowieniu, pamiętając o tym, że sprawiedliwość i prewencja wzajemnie się uzupełniają – powiedział papież Franciszek w przemówieniu do członków Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich. - Nadal pozostaje wiele do zrobienia – przyznał Ojciec Święty.

– Chciałbym, abyście co roku przygotowywali dla mnie raport na temat wysiłków Kościoła w zakresie ochrony małoletnich i bezbronnych dorosłych – poprosił papież. Wyjaśnił, że "takie sprawozdanie będzie czynnikiem przejrzystości i odpowiedzialności" oraz "wyraźnym wskaźnikiem naszych postępów w tym zakresie". – Jeśli nie będzie postępu, wierni nadal będą tracić zaufanie do swoich duszpasterzy, co coraz bardziej utrudni głoszenie Ewangelii i dawanie o niej świadectwa – przestrzegł Franciszek.