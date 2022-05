Ostatnie dwa lata, na które w dużej mierze wpłynęła pandemia, przyniosły zmiany zarówno stylu życia, jak i kondycji i samopoczucia Polek. Konieczność pracy z domu, reorganizacja codzienności oraz długotrwały stres spowodowały, że dziś ponad 50% kobiet skarży się na różnego rodzaju bóle. I mimo tego, że co druga mieszkanka naszego kraju deklaruje, że jej stan zdrowia jest dla niej ważny, to specjalistyczne badania takie jak USG lub badanie stomatologiczne w ciągu ostatnich dwóch lat wykonała tylko co trzecia osoba. Jak Polki troszczą się o swoje zdrowie i na jakie dolegliwości się skarżą?

Jak wynika z badań przeprowadzonych dla marki Berimal, ostatnie dwa lata szczególnie mocno odbiły się na zdrowiu Polek. Ponad 50% mieszkanek naszego kraju odczuwa różnego rodzaju bóle, w tym bóle głowy, mięśni i stawów, 45% przybrało na wadze, 40% - boryka się z problemem szybkiego męczenia się, 37% ma problemy ze snem. W podobnej sytuacji jest również kondycja psychiczna: 58% kobiet odczuwa obecnie spadki nastroju, 47% żyje w ciągłym stresie, 42% ma poczucie wycofania, 36% boryka się z zaburzoną koncentracją. Już teraz wielu naukowców mówi o zjawisku zespołu stresu popandemicznego, a badania OECD wskazują, że jedna na sześć osób na świecie odczuła psychiczne skutki pandemii*. Stan nieustannego napięcia w tym stresu wpływa niekorzystnie zarówno na ciało, jak i psychikę.

Zdrowie Polek – jak o nie dbają?

Wśród wartości, które dla Polek stały się szczególnie istotne w minionych dwóch latach, jest nie tylko stan zdrowia bliskich, ale również ich własne samopoczucie. Czy jednak tę troskę o własny dobrostan widać również w postaci wizyt u lekarzy - specjalistów i wykonywanych badaniach? Niestety, niekoniecznie. Polki w ostatnich dwóch latach najczęściej wykonywały podstawowe badania krwi (podstawowa morfologia, glukoza, lipidogram) – 70%. Ale między morfologią a specjalistycznymi badaniami diagnostycznymi jest pewna dysproporcja. 45% mieszkanek naszego kraju wykonało w ostatnich dwóch latach badanie USG, 41% - badanie moczu oraz kału, 40% ma za sobą badanie stomatologiczne, 35% - badanie wzroku, a zaledwie 35% - niezwykle ważne badania ginekologiczne. A to oznacza, patrząc na tę ostatnią wartość, że ponad 2/3 kobiet w Polsce w ciągu ostatnich dwóch lat nie wykonało żadnego badania ginekologicznego!

Ostatnie dwa lata były szczególnie wymagające dla kobiet. Z badań, które zrealizowaliśmy, jasno wynika, że to panie bardziej dotkliwie odczuły negatywne konsekwencje związane z pandemią oraz zmianami, które zaszły zarówno w stylu życia, jak i w wielu innych obszarach codzienności. Niezwykle ważne jest to, abyśmy pamiętały, że nasze zdrowie jest w naszych rękach. Regularne badania krwi to tylko podstawowe działanie. Warto pamiętać, aby każda z nas przynajmniej raz w roku wykonała specjalistyczne badania, między innymi USG piersi czy badania ginekologiczne. Warto też wykonać np. badanie poziomu glukozy czy lipidogram, który sprawdza poziom cholesterolu. Zachęcajmy też do troski o zdrowie wszystkie kobiety w naszym otoczeniu. Budowanie silnych więzi między kobietami, opartych na wzajemnej, siostrzanej relacji, jest niezwykle istotne – podsumowuje Agata Polasz, Brand Manager USP Zdrowie, producenta suplementów diety Berimal.

Ratujemy się zdrowym odżywianiem i sportem

Troska o zdrowie w oczach Polek to nie tylko wizyty u lekarza i wykonywanie badań. To także zmiany w stylu życia. Co druga kobieta w ciągu ostatnich dwóch lat podjęła jakieś działania prozdrowotne. Wśród tych, które postawiły na zmiany nawyków, najpopularniejszym było wprowadzenie zdrowego odżywiania (71% wskazań), aktywność fizyczna oraz ruch (46%), a także stosowanie suplementów diety (53%). W tej ostatniej grupie zanotowano największy wzrost – jeszcze dwa lata temu po suplementy diety sięgało o 11% mniej Polek.

Na nasze zdrowie i samopoczucie wpływają nie tylko zdrowa dieta oraz cyklicznie wykonywane badania. Równie istotna jest regularna aktywność fizyczna, która nie tylko korzystnie wpływa na sylwetkę, ale też poprawia nasze samopoczucie psychiczne. Jak pokazują wyniki badań, co druga Polka w ostatnich dwóch latach, chcąc zadbać o swoje zdrowie, postanowiła więcej się ruszać chodząc między innymi na spacery. Jako wieloletni sportowiec już teraz zachęcam panie nie tylko do samodzielnych treningów, na przykład walkingu, ale również do treningów wspólnie z przyjaciółkami. Trening w ducie to nie tylko wyraz troski o drugą osobę, ale także okazja do budowania niesamowitej, siostrzanej więzi między kobietami – podsumowuje Robert Korzeniowski, sportowiec i czterokrotny mistrz olimpijski.

A jak pokazują wyniki cytowanych powyżej badań, wśród wartości związanych ze zdrowiem, które w ciągu ostatnich dwóch lat nabrały dla kobiet na znaczeniu, troska o zdrowie przyjaciół znalazła się w pierwszej trójce, ustępując miejsca tylko trosce o stan zdrowia bliskich (49%) oraz trosce o własne zdrowie (50%).

Katarzyna Grobel

*OECD, Tackling the mental health impact of the COVID-19 crisis: An integrated, whole-of-society response



- 40% kobiet boryka się z problemem szybkiego męczenia się,

- 37% ma problemy ze snem,

- ponad 2/3 kobiet w Polsce w ciągu ostatnich dwóch lat nie wykonało żadnego badania ginekologicznego,

- 45% mieszkanek naszego kraju wykonało w ostatnich dwóch latach badanie USG,

- 40% ma za sobą badanie stomatologiczne,

- Polki w ostatnich dwóch latach najczęściej wykonywały podstawowe badania krwi (podstawowa morfologia, glukoza, lipidogram) – 70%.

- Co druga kobieta w ciągu ostatnich dwóch lat podjęła jakieś działania prozdrowotne.