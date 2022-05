Jak oceniasz pracę urzędników w Olsztynie? Urząd Miasta organizuje specjalne badania

Mieszkańcy mają możliwość ocenić m.in. warunki obsługi klientów, dostęp do informacji, wiedzę i kompetencje urzędników, a także czas oczekiwania na obsługę. Uczestnicy badania mogą wypowiedzieć się na temat zachowania urzędników oraz ich chęci udzielania pomocy.

Ankietowani zostaną poproszeni również o wskazanie obszaru, który ich zdaniem powinien sprawniej funkcjonować. Na podstawie wyników badania urzędnicy zaplanują działania, które pomogą podnieć jakość realizowanych przez urząd zadań administracji publicznej.

— Co roku w olsztyńskim magistracie prowadzimy badania ankietowe, które mają nam pokazać w jakim miejscu jesteśmy i co jeszcze powinniśmy zrobić, żeby jakość naszej obsługi była na jak najwyższym poziomie — mówi Marta Bartoszewicz, rzeczniczka Urzędu Miasta w Olsztynie — Ta ankieta wskazuje nam mocne strony i te obszary, które możemy jeszcze udoskonalić.

Ankieta jest anonimowa i będzie dostępna do 30 września. Można ją wypełnić online ( LINK DO ANKIETY , lub w wersji papierowej wrzucić do specjalnej urny. Ulotki oraz urny można znaleźć w holu w ratusza, w budynku urzędu przy ul. Wyzwolenia 30, w Urzędzie Stanu Cywilnego, Wydziale Komunikacji oraz w Biurze Obsługi Klienta (narożnik ratusza).