Ratuj małe ptaszki! Fundacja Albatros z Bukwaldu koło Olsztyna szuka ratowników do Ptasiej Straży

Małe, samotne, bezbronne, wychłodzone, nieporadne i takie puchate… Widzimy nielatające pisklę na ziemi w parku lub ogrodzie i od razu chcemy je ratować. Tylko jak?

Wiosną często możemy spotykać na swojej drodze dzikie pisklęta. Część z nich wymaga pomocy. Jeśli znajdziemy na ziemi ptaszki ślepe, jeszcze nie opierzone lub pokryte tylko delikatnym puchem i słabo się poruszające – zapewne potrzebują pomocy. Tylko czy potrafimy im pomóc? I czy na pewno potrzebują ratunku? Są gatunki, które musimy zostawić, ale są też ptaszki, które bez naszego wsparcia nie przeżyją. Dlatego Fundacja Albatros szuka chętnych do Ptasiej Straży.

- Potrzebujemy osób do pomocy przy ptakach w ośrodku, do interwencji w mieście, do transportu zwierząt do ośrodka - wszystkich chętnych - czytamy na profilu Fundacja Albatros. - Zapewniamy szkolenia, wsparcie i niezapomniane wspomnienia. Potraktujcie to jak rodzinną wycieczkę i możliwość przekazania dzieciom najlepszych wzorców, kontakt z naturą, aktywne spędzenie czasu, poznanie nowych wrażliwych ludzi, nauczenie się praktycznych umiejętności w kontakcie z dzikimi zwierzętami, działanie. To może naprawdę być jedno popołudnie w roku. Jeśli każdy zadziała choć tyle, będziemy mieć dyżury na cały rok.

Jak przyłączyć się do Ptasiej Straży?