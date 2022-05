Watykan chciał pomóc cywilom z Mariupola

Papież Franciszek trzykrotnie zwracał się do Władimira Putina o utworzenie korytarza humanitarnego z oblężonego przez Rosjan Mariupola - podaje włosi dziennik „Il Messaggero”. W przypadku dwóch pierwszych próśb w misję zaangażowany miał być polski kardynał, trzecia zaś zakładała iście brawurowy scenariusz.

Trzy prośby papieża do Putina

Włoska gazeta powołuje się na źródła z których wynika, że papież kierował prośby o utworzenie korytarza humanitarnego z oblężonego Mariupola już trzykrotnie - dwie pierwsze prośby miały wpłynąć do Putina pod koniec marca i tuż przed Wielkanocą.

Zwierzchnik Kościoła Katolickiego zwracał się do prezydenta Rosji zarówno za pośrednictwem oficjalnych kanałów dyplomatycznych Watykanu, jak i poprzez patriarchat moskiewski Cerkwii prawosławnej.

Za każdym razem Władimir Putin miał dać jednak do zrozumienia, że Rosja nie zagwarantuje bezpieczeństwa ewakuowanym.

Zaangażowanie kard. Krajewskiego

W dwa pierwsze wysiłki miał być zaangażowany papieski jałmużnik - polski kardynał Konrad Krajewski. To on miał odpowiadać za misję wyprowadzenia ludzi z okupowanego miasta. Polski duchowny rzeczywiście przebywał w tamtym czasie na Ukrainie, a świat obiegły poruszające zdjęcia kard. Krajewskiego odprawiającego nabożeństwo drogi krzyżowej w Buczy.

Plan ewakuacji na statku pod banderą Stolicy Apostolskiej

Według „Il Messaggero” niedawno wpłynęła ostatnia prośba Watykanu o ewakuację z oblężonych zakładów Azowstal - obecnego bastionu obrońców Mariupola. Plan zakładał przetransportowanie cywilów za pomocą statku pod biało-żółtą banderą Stolicy Apostolskiej. I na tę propozycję Putin nie przystał - czytamy.