Skrajnie lewicowa kongresmenka przeciw odbieraniu majątków rosyjskim oligarchom!

Kongresmenka opowiada się m.in. za podnoszeniem podatków dla najbogatszych, bezpłatnymi szkołami, szerszym dostępem do bezpłatnej opieki zdrowotnej czy likwidacją urzędu imigracyjnego.

Ocasio-Cortez nie była jedyną demokratką, która sprzeciwiła się przepisom. Takie samo stanowisko zajęły Cori Bush, Ilhan Omar i Rashida Tlaib, których politykę ostro krytykował Donald Trump w czasie swojej prezydentury.

Co oznacza nowa regulacja?

Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem, majątki o wartości powyżej 2 mln dolarów, należące do rosyjskich firm energetycznych albo „cudzoziemców, którzy wzbogacili się choćby częściowo dzięki korupcji powiązanej z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem albo udzielaniu mu politycznego wsparcia” zostałyby przejęte. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy jednak do prezydenta USA Joego Bidena.

Według nowych przepisów konfiskacie podlegałyby luksusowe wille, jachty i samoloty należące do rosyjskich oligarchów oraz firm objętych amerykańskimi sankcjami. Władze USA mogłyby sprzedawać pozyskany w ten sposób majątek, a środki przeznaczać na Ukrainę. Jak wskazuje „Gazeta Wyborcza”, pieniądze mogłyby trafić na powojenną odbudowę, pomoc humanitarną, wsparcie ukraińskich sił bezpieczeństwa, pomoc uchodźcom, osiedlanie Ukraińców w USA i innych krajach, a także walkę z rosyjską cenzurą i zapewnienie Ukraińcom dostępu do informacji.

Ocasio-Cortez -lewactwo w pigułce

Kongresmenka USA Alexandria Ocasio-Cortez odrzuciła zaproszenie do odwiedzenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz i spotkania z Edwardem Mosbergiem, którzy przeżył Holokaust. Zaproszenie do amerykańskiej polityk wystosował poseł PiS Dominik Tarczyński. Wystosowane przez polityka zaproszenie miało związek ze słowami, jakie Ocasio-Cortez, Demokratka w Izbie Reprezentantów, wypowiedziała podczas nagrania na żywo na Instagramie. Porównała wówczas ośrodki na południowej granicy USA, w których przetrzymywani są imigranci, do obozów koncentracyjnych.

Tarczyński napisał w liście otwartym, że za jego pomocą „formalnie zaprasza Alexandrię Ocasio-Cortez do przyjazdu do Polski, gdzie Adolf Hitler stworzył najgorszy system obozów koncentracyjnych, jaki widział świat, aby przekonała się, że nabijanie sobie politycznych punktów za pomocą jątrzącej retoryki jest nie do przyjęcia w naszych współczesnych zachodnich społeczeństwach”.

Do odwiedzenia Polski zachęcał również amerykański polityk Steve King, który napisał na Twitterze, że pojechał do Auschwitz razem z Edwardem Mosbergiem i Jonnym Danielsem. Jak przyznał, wizyta była dla niego głębokim i osobistym przeżyciem. Poprosił Ocasio-Cortez o zaakceptowanie zaproszenia.

Na reakcję amerykańskiej polityk odpowiedział w rozmowie z „Jerusalem Post” Edward Mosberg, który podkreślił, że ma 93 lata i jak większość ocalałych, niedługo może nie być w stanie przyjechać do Auschwitz.

Teraz jest szansa, która się nie powtórzy, gdzie można odwiedzić niemiecko-nazistowskie obozy koncentracyjne ze świadkiem tych okrucieństw. To ostatnie pokolenie, które będzie mogło mówić i uczyć się od ocalałych

— podkreślił.

Innym "występem" z którego zasłynęła ta ikona lewactwa amerykańskiego było jej uczestnictwo w pewnej imprezie charytatywnej

Kongresmenka Partii Demokratycznej Alexandria Ocasio-Cortez pojawiła się na czerwonym dywanie Met Gala 2021 - charytatywnej imprezie skupiającej co roku gwiazdy show-biznesu. Kreacja, w której wystąpiła nowojorska demokratka, to prawdziwy pokaz hipokryzji, na co zwrócił uwagę m.in. syn byłego prezydenta USA Donald Trump Jr.

Demokratka na imprezie dla bogaczy

Gala odbywająca się w nowojorskim Metropolitan Museum of Art to luksusowa impreza charytatywna, na której co roku pojawiają się gwiazdy show-biznesu. Podczas bankietu zbierane są fundusze na wystawę kostiumów należącą do tego muzeum.

Na gali obecna była również Alexandria Ocasio-Cortez, która zaprezentowała się na bankiecie w białej sukni amerykańskiej marki Brother Vellies z ogromnym napisem „Tax the Rich” - „Opodatkować bogatych” na plecach.



Gest kongresmenki to pokaz hipokryzji. Ocasio-Cortez pojawiła się w luksusowej kreacji na imprezie, na którą bilety - według nieoficjalnych informacji - kosztują nawet 35 tys. dolarów. Z kolei firmy, które sponsorują stoły, muszą wykładać na ten cel nawet 300 tys. dolarów.

Działania Ocasio-Cortez skrytykował Donald Trump Jr. Syn byłego prezydenta USA podkreślił, że kongresmenka wysyła mieszane sygnały spędzając czas z bogatymi celebrytami.

Również inni użytkownicy Twittera nie pozostawili złudzeń co do oceny towarzyszki kongresmenki

Zaczynam myśleć, że AOC to parodia kongresmenki. Po prostu nie ma mowy, żeby pomyślała, że założenie designerskiej sukienki „Tax The Rich” na imprezę z biletami za 30 000 $ zostanie dobrze przyjęte. Co za głupota.