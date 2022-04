Wyróżnia ich odwaga i determinacja

To wyróżnienie stworzono z myślą, by uhonorować tych spośród nas – mieszkańców Warmii i Mazur – którzy osiągają sukcesy na arenie ogólnopolskiej i szerszej, europejskiej i światowej. Intencją samorządu województwa pozostaje pragnienie docenienia tych osób na własnym podwórku, w obecności ich bliskich i przyjaciół. Nie zawsze wieści o osiągnięciach mieszkańców regionu docierają do szerokiej świadomości.

– Naszych laureatów, niezależnie od dziedziny, wyróżnia przede wszystkim odwaga, determinacja i świadomość własnej wartości – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Wiara w to, że czymkolwiek się zajmują, robią to najlepiej, jak potrafią i jest to godne pokazania światu. Swoje talenty wykorzystują tak, że wyróżniają się w kraju, Europie i na świecie. Często realizują pomysły, na które nikt wcześniej nie wpadł. Robią coś po raz pierwszy w historii. Taki rodzaj pewności siebie – pozbawiony pychy, ale oparty na rzetelnej pracy i doskonaleniu – szczególnie cieszy gospodarzy województwa. To dla nas obietnica rozwoju i pomyślności. Mamy w was godnych zaufania współpracowników w dziele budowania dobrobytu Warmii i Mazur.

Laury przyznano za osiągnięcia z 2021 roku. W dziesięciu kategoriach wybrano 29 laureatów. Specjalny Diamentowy Laur „Najlepszym z Najlepszych” otrzymało Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie (dawniej Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie). Doceniono je m. in. za kompleksowe leczenie schorzeń układu oddechowego.

Od 2003 roku Laurami nagrodzono już ponad 430 osób, zespołów, instytucji, organizacji czy przedsiębiorstw.

LAUR DIAMENTOWY

Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie

Do niedawna Samodzielny Publiczny zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, teraz to Warmińsko

-Mazurskie Centrum Chorób Płuc. To spełnienie marzenia o kompleksowym centrum leczenia schorzeń układu oddechowego, jakiego do tej pory w regionie nie było. Pulmonologia, torakochirurgia, radiologia,

alergologia, anestezjologia – wszystko pod jednym, nowoczesnym dachem z najlepszą opieką specjalistów, zarządzane przez wieloletnią dyrektor szpitala irenę Petrynę.

INNOWACJE I ROZWÓJ

Szwaderki Gospodarstwo Rybackie

Sukcesor mazurskich tradycji rybackich, które sięgają przełomu XIX i XX wieku. Firma ma ugruntowaną pozycję w regionie i w kraju. Jest członkiem Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego

Krozmet

Marka obecna na rynku od 2009 roku. Projektuje i tworzy rozwiązania dla przemysłu, branży recyklingu oraz rolnictwa. Oferuje maszyny i urządzenia do transportu technologicznego

Grupa FROG

To jeden z liderów branży prac podwodnych i hydrotechnicznych w Polsce. Nurkowie zawodowi od ponad 10 lat realizują prace w środowisku wodnym, również w środowisku skażonym chemicznie i biologiczni



SPOŁECZEŃSTWO

Piotr Rafał Baczewski

Prezes Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki zdrowia „Jesteśmy Razem” z siedzibą w Górowie iławeckim. Prowadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych i wykluczonych.

Zakład Aktywności Zawodowej w Ostródzie

Został utworzony przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie. zajmuje się rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

GOSPODARKA

Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim

Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim to instytucja skuteczna w pozyskiwaniu środków finansowych, otwarta na innowacje. Miasto prężnie się rozwija dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej.

Serwistal

Od 20 lat skutecznie realizuje nawet najbardziej wymagające zamówienia swoich klientów. Produkuje wyroby stalowe i aluminiowe na potrzeby branży motoryzacyjnej, AGD i budowlanej i wielu innych.

Mlekpol ZPM w Mrągowie

Zakład Produkcji Mleczarskiej w Mrągowie jest częścią Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol w Grajewie. Jest drugim zakładem (po ZPM Grajewo) Mlekpolu pod względem ilości przerabianego mleka.

ZDROWIE

prof. zw. dr hab. n. med.Andrzej Grzybowski

Okulista i wykładowca z Olsztyna, który otrzymał prestiżową nagrodę „Founders’ Award” Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgii refrakcyjnej. Jest pierwszym Polakiem nagrodzonym przez to towarzystwo.

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

Laureat w konkursie „Dziecięcy Szpital Przyszłości” w kategorii „Pacjent w Centrum”, zorganizowanego przez Fundację KIDS. Celem konkursu była popularyzacja najwyższych norm zarządzania.

Zespół Oddziału Chorób Zakaźnych dla Dzieci WSSD w Olsztynie

Pod kierunkiem lek. Anny Zdanowskiej-Ruskań zespół lekarzy z Wojewódzkiego

Szpitala Dziecięcego w Olsztynie z wielkim wysiłkiem i poświęceniem prowadził leczenie dzieci z COVid-19 z regionu.

OSOBOWOŚĆ

Aleksandra Juszkiewicz

Giżycczanka, ekolożka, propagatorka dziedzictwa kulinarnego warmii i Mazur. W 2020 roku wygrała 9. edycję Masterchefa i wydała kulinarną opowieść o smakach Warmii i Mazur „Po pierwsze tradycja”.

Krzysztof Harmaciński

Doświadczony samorządowiec i wójt gminy Iława 6. kadencji. Działa w wielu płaszczyznach: inwestycyjnej, proekologicznej, edukacyjnej, społecznej, na rzecz seniorów oraz sportowej.

Jolanta Dakowska

Konsekwentnie tworzy młodzieżowe kluby wolontariatu i krzewi wrażliwość na rzecz drugiego człowieka. Od 12 lat jest członkiem Polskiego Czerwonego Krzyża.

NAUKA I KULTURA

Gminna Biblioteka Publiczna w Świątkach

Jedna z najczęściej nagradzanych biblioteka w regionie i Polsce. Doceniana jest nie tylko za swój wysoki poziom pracy, ale również za krzewienie kultury w środowisku wiejskim i popularyzację czytelnictwa.

Krystyna Tarnacka

Izabela Treutle

Mieszkanki Lidzbarka Warmińskiego, które wspólnie doprowadziły do wpisania czepców warmińskich na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowe go, objętego konwencją UNESCO.

Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie

"Warmińska opowieść wigilijna – Pora Jeziora”, czyli autorski projekt Filharmonii od zamysłu do ubiegłorocznej premiery, doceniony nie tylko przez krytyków, ale przede wszystkim przez widzów.

BLIŻEJ NATURY

Camping Echo w Rydzewie

Usytuowanie Campingu w najpiękniejszym miejscu nad jeziorem Niegocin sprawia, że to idealne miejsce wypadowe do Giżycka, Mikołajek, Rynu oraz na rejsy statkami po wielkich Jeziorach Mazurskich.

Camping Cezar

Znajduje się w Mrągowie nad jeziorem Czos. Ukształtowanie terenu oraz położenie wśród jezior sprawia, że oprócz noclegu można tu miło spędzić czas i aktywnie uprawiać wiele sportów.

Kemping Pajda Mazur

Kemping położony nad samym Jeziorem Szeląg wielki z domową kuchnią i chlebem wypiekanym na miejscu. do wyboru domki drewniane, apartamenty i domku na wodzie.

SZTUKA KULINARNA

OSM w Olecku

Produktem Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Olecku są sery typu holenderskiego. Produkuje też masło, mleko spożywcze, twaróg, śmietanę, maślankę i cukierki Krówka.

"Octim” Wytwórnia Octu i Musztardy

To, co odróżnia OCTiM od innych producentów musztard i octów, to pasja i zaangażowanie, które uwidaczniają się w działaniu firmy od samego początku jej istnienia.

„Dreszler” Masarnia z tradycją

Firma rodzinna z prawie 70-letnią tradycją. Surowce potrzebne do wyrobu wędlin pozyskiwane są od okolicznych dostawców, wędliny nie zawierają żadnych dodatków i wypełniaczy.

TURYSTYKA

Żegluga Ostródzko-Elbląska

Rrejs pasażerski statkami Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej po odcinku pochylniowym oraz przez jezioro Drużno między Elblągiem a Buczyńcem to ewenement w skali kraju. Statek pływa i po wodzie, i po... trawie.

Centrum Rekreacyjno-Sportowe „Ukiel” w Olsztynie

Nowoczesny kompleks turystyczno-sportowy zlokalizowany nad największym olsztyńskim jeziorem Ukiel. Stał się sztandarową inwestycją Olsztyna i ulubionym miejscem spotkań olsztyniaków, chcących aktywnie spędzać czas.

Marlena Rogowska

Dyrektor Biura Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej w Ostródzie i propagatorka Mazur Zachodnich oraz turystyki dla osób niesłyszących. Jej celem jest otwarcie się branży turystycznej na potrzeby osób niesłyszących.

SPORT

Agata Barwińska

Iławianka Agata Barwińska wywalczyła tytuł wicemistrzyni świata i została mistrzynią Europy w olimpijskiej klasie ILCA 6 (Laser radial). Rok 2021 zdecydowanie należał do niej.

Karol Zalewski

Pochodzący z Reszla zdobywca złotego medalu Letnich igrzysk Olimpijskich Tokio 2020 w sztafecie mieszanej 4x400m, ustanawiając tym samym nowy rekord olimpijski.

Laura Banach

W 2021 roku zawodniczka MKŻ Mikołajki i Giżyckiej Grupy regatowej zdobyła pięć złotych medali na najważniejszych imprezach w klasie DN. do tej pory – to najlepszyrok w karierze 18-latki.