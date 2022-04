Franciszek Pieczka, w wieku 94 lat, idzie na zasłużoną emeryturę

Franciszek Pieczka ma na swoim koncie wiele wspaniałych ról, zarówno teatralnych, jak i filmowych. W ostatnim czasie wielką sympatię widzów przyniosła mu kreacja Stanisława Japycza w serialu "Ranczo". Z kolei wcześniej ogromną rozpoznawalność przyniosła mu rola Gustlika Jelenia w kultowej produkcji pt. "Czterej pancerni i pies".

Aktorstwo od najmłodszych lat jest wielką pasją Franciszka Pieczki, dlatego bardzo trudno było mu zrezygnować z pracy w teatrze. Niestety, od jakiegoś czasu gwiazdor zmaga się z problemami ze zdrowiem. 94-letni aktor coraz gorzej słyszy i szybciej opada z sił.

Franciszek Pieczka kończy karierę

Franciszek Pieczka uznawany jest za jednego z najwybitniejszych polskich aktorów. Niekwestionowaną popularność przyniosła mu bez wątpienia rola Gustlika w kultowym serialu "Czterej pancerni i pies", ale lista osiągnięć artysty na przestrzeni ostatnich kilku dekad zapełniła się wieloma ciekawymi kreacjami. "Quo Vadis", "Wesele", "Chłopi" czy "Potop" to zaledwie część znakomitych produkcji, w których wystąpił.

W ostatnim czasie 94-letni aktor skupił się na pracy w charakterze lektora, wszyscy jednak oczekiwali na jego powrót na scenę. W najnowszym wywiadzie dla "Super Expressu" aktor otwarcie przyznał, że nie zdecyduje się na taki krok.

- W teatrze już nigdy nie zagram, nie planuję żadnych występów, bo nie ma już siły. Mam już 94 lata. Czas odpocząć - wyjaśnił Franciszek Pieczka.

Na co dzień gwiazdor może jednak liczyć na pomoc swoich bliskich. Franciszek Pieczka mieszka z synem, który dotrzymuje mu towarzystwa. Minione święta wielkanocne aktor spędził natomiast u swojej wnuczki w Warszawie.

W 2004 roku Franciszek Pieczka pożegnał żonę, Henrykę, z którą przeżył wspólnie 50 lat. Niedawno w rozmowie z Katarzyną Stoparczyk gwiazdor przyznał, że bardzo tęskni za ukochaną i ma nadzieję, że spotka ją po śmierci.

- Tylko proszę Boga, żeby odejść w miarę spokojnie, bez boleści. No i żeby później spotkać się z małżonką. Tam, na górze. Może już przygotowała dla mnie jakie przyjęcie? To by było fantastyczne - mówił aktor.