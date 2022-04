Blisko 2 mln Ukraińców przebywa w Polsce; 1,5 mln będzie chciało pozostać

Blisko 2 mln Ukraińców przebywa obecnie w Polsce; 1,5-1,6 mln będzie chciało u nas na dłużej pozostać - powiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych Paweł Szefernaker.

Szefernaker w środę w wywiadzie dla Polsat News powiedział, że szacunkowe dane pobytowe wynikają z analizy logowań ukraińskich kart do naszych sieci komórkowych, a tych, którzy będą chcieli dłużej pozostać - z analiz ruchu uchodźców.

Podał, że wraca przedwojenny ruch - związany z handlem przygranicznym. "Wraca ruch zakupowy - są tutaj Ukraińcy, którzy przyjeżdżają na zakupy i wracają do siebie" - poinformował. Dodał, że wrócił ruch, który był na co dzień przed wojną, dlatego część z tych 3 mln osób, które od agresji Rosji na Ukrainę 24 lutego przekroczyły naszą granicę, zrobiłyby to jak przed wojną.

"Mamy też osoby, które traktują Polskę, jako kraj tranzytowy i udają się do innych państw - Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii" - dodał.

Zapewnił, że przygotowywany jest plan na ewentualny nowy napływ uchodźców, w razie zaostrzenia się działań wojennych w ramach rosyjskiej agresji.

Szefernaker podał, że kilkadziesiąt tysięcy osób - ta liczba zbliża się do 100 tys. - podjęło pracę na podstawie przepisów dla uchodźców wojennych.

Według najnowszych szacunkowych danych maksymalnie 600 tys. uchodźców zamieszkało u rodzin, które będą składały wniosek o środki za ich przyjęcie - podał. Wcześniej ta szacowana liczba to był 1 mln osób - przypomniał.(PAP)