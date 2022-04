Kopalnia srebra KGHM największa na świecie.

W komunikacie podkreślono, że KGHM od wielu lat zajmuje wysoką pozycję wśród największych producentów srebra na świecie. 16 proc. przychodów miedziowego giganta pochodzi właśnie ze sprzedaży srebra. W ubiegłym roku grupa kapitałowa KGHM wyprodukowała 1 366 ton tego metalu, czyli 43,5 mln uncji. To o 7 proc. więcej rok do roku.

Według danych z raportu "World Silver Survey" na całym świecie produkcja wyniosła 822,6 mln uncji (wzrost o 5 proc. rdr), czyli KGHM był w ub.r. odpowiedzialny za 5,3 proc. globalnej produkcji srebra. W rankingu największych kopalń polska kopalnia wyprzedza meksykańską Peñasquito, należącą do amerykańskiego koncernu Newmont i rosyjską kopalnię Dukat, kontrolowaną przez Polymetal International z Petersburga.

Cena srebra wynosi ostatnio ok. 25 dolarów za uncję (Jedna uncja w przybliżeniu waży 31,1 grama) W połowie ub.r. notowania były nawet powyżej 28 dol. Daleko im jeszcze do historycznego rekord 49,80 dol. z kwietnia 2011 r.

Produkcja srebra w KGHM odbywa się w Hucie Miedzi Głogów, gdzie od 1993 r. działa Wydział Metali Szlachetnych. Powstał on specjalnie po to, by odzyskiwać obecne w rudzie miedzi metale szlachetne – srebro i złoto. Znajdują się one w tzw. "czarnym błocie", czyli szlamie anodowym, powstającym podczas elektrorafinacji miedzi.

"Ze srebra katodowego o zawartości Ag powyżej 99,99 procent produkowane jest srebro metaliczne w postaci granulatu pakowanego w worki o masie 25 kg i gąsek o masie ok. 1000 uncji trojańskich, co wynosi około 31,1 kg" – wyjaśniła spółka.

Jak podkreślono, raport "World Silver Survey" to jeden z najważniejszych raportów rocznych, który publikuje zestawienie największych producentów srebra. Przygotowuje go zespół złożony z analityków światowych rynków metali.

Właściwości srebra

Srebro, ze względu na unikalne właściwości fizyczne, wykorzystywane jest w jubilerstwie, przemyśle elektronicznym, elektrotechnicznym, w medycynie, optyce, energetyce i wielu innych. Ma także zastosowanie w najnowszych rozwiązaniach technologicznych, między innymi w infrastrukturze, motoryzacji i fotowoltaice. Ogółem przemysł zużywa ok. 40 proc. światowej produkcji srebra. Jest to również ceniony kruszec inwestycyjny.

Ciekawostki o srebrze:

w przyrodzie srebro jest rzadko spotykane jako czysty metal - występuje najczęściej w postaci związków z rudami miedzi, ołowiu, cynku i złota

ma unikatowe właściwości fizyczne – jest ciągliwe i kowalne, o lśniącym połysku

ma największą przewodność elektryczną i cieplną

cechuje się najjaśniejszą barwą

już w starożytności było cenione jako metal szlachetny do wyrobu biżuterii i jako waluta

obecnie srebro używane jest m. in. do produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, taśm i paneli filmowych, luster, instrumentów muzycznych

dzięki właściwościom bakteriobójczym znalazło nawet zastosowanie w medycynie – do wyrobu narzędzi chirurgicznych i lekarstw