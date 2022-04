Prezydent Olsztyna podpisał umowę na nasadzenie prawie 2 tys. drzew na terenie miasta

Mimo tego, że pierwsze nasadzenia drzew zaczną się dopiero jesienią, to ogrodnicy z firmy Abies-Ogrody już mają ręce pełne roboty. W Olsztynie zostaną posadzone już dorosłe drzewa o obwodzie pnia od 16 do 18 cm i od 18 do 20 cm, wszystkie rośliny zostały wyhodowane w szkółkach i mają ponad 10 lat.

— Zadanie bez wątpienia jest imponujące — mówi prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. — Dzięki temu zdecydowanie zrekompensujemy tę wycinkę, która była konieczna. Za każde usunięte wówczas drzewo posadzimy ponad dwa nowe — dodaje prezydent.

W pierwszej kolejności zostaną nasadzone nowe drzewa wzdłuż al. Piłsudskiego i w obrębie Śródmieścia. Miasto planuje zakup sadzonek klonów, lip, dębów i drzewek owocowych. Wszystkie drzewka mają określone wytyczne.

Obwód pnia w niektórych przypadkach drzewo musi mieć wysokość co najmniej 3 metry. Przyszły wykonawca będzie musiał przygotować teren i prowadzić prace pielęgnacyjne w określonym okresie już po nasadzeniu.

Mimo, że wykonawca zobowiązał się nasadzić przynajmniej połowę drzew w ciągu pierwszych 12 miesięcy, to wiele zależeć będzie od pogody. Jeśli wiosenne temperatury nie będą zbyt wysokie, to pierwsze drzewa mogą zostać posadzone już wiosną za Zespołem Szkół Budowlanych.

— Mamy przerobione już nasadzenia drzew, jestem świadomy tej pracy jaką musimy wykonać. Takie zadania są dla mnie normalnością, ale zawsze dają satysfakcję. Drzewa zawsze stają się piękniejsze. Budynek możemy zbudować i po roku może coś odpaść albo wyblaknąć. Drzewa z roku na rok są bardziej okazałe, a pod ręką dobrego ogrodnika będą znakomitą ozdobą Olsztyna — mówi Rafał Świątkowski, właściciel firmy Abies-Ogrody.

Oprócz tego jednak swoją "cegiełkę" musi dołożyć również wykonawca nowej linii tramwajowej, który zobowiązał się do posadzenia 800 sadzonek. W związku z koniecznymi do powstania nowej nitki tramwajów wycinkami, konieczne będzie również zagospodarowania nowego pasa zieleni. To właśnie zadanie wykonawcy, który po zakończeniu prac jest zobowiązany do posadzenia nowych drzewek.

Karol Grosz