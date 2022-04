Wernisaż wystawy Kacpra Szaleckiego w Galerii Dobro

Artysta w swoim projekcie przedstawia ludowość i folklor jako rodzaj plotki, która „żyje własnym życiem”. Zwraca uwagę na sztuczność kultury rozumianej jako „sztuka ludowa”, ale z tej sztuczności wydobywa radość.

— Ludowość w tym projekcie staje się zabawą, w której artysta wymyśla to, co potocznie kojarzy się z folklorem i pozwala na kopiowanie, potem kopiowanie kopii, a potem kopiowanie kopii kopii — mówi kuratorka wystawy, Emilia Konwerska. — To świat, w którym na końcu nikt już nie pamięta jak było na początku, a kategorie takie jak "autentyczność" nie mają już żadnego znaczenia. Jeśli nic nie jest autentyczne, to wszystko jest autentyczne.

Na wystawie pojawią się również "prawdziwe ludowe meble" z Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku i "prawdziwe stroje ludowe" stworzone w Łodzi w roku 2022.

Kacper Szalecki jest artystą wizualnym, fotografem, autorem instalacji i wideo. To absolwent Nowych Mediów i Kultury Cyfrowej na Uniwersytecie Łódzkim. Jako fotograf zadebiutował w 2016 roku na Miesiącu Fotografii w Krakowie projektem Olympia's Diary. Współtworzył upadły kolektywu artystycznego Dom Mody Limanka. Teraz pracuje w Muzeum Sztuki w Łodzi.

Wernisaż wystawy jego prac rozpocznie się o godzinie 18:00 w Galerii Dobro przy ul. Stare Miasto 24/25.