Najstarszym pies świata o imieniu Toby Keith to chihuahua z Florydy

Chihuahua z Florydy to rekordzista Guinnessa w kategorii najstarszy obecnie żyjący pies na świecie, ma ponad 21 lat.

Toby Keith - nie piosenkarz, ale

Adoptowany ze schroniska jako szczeniak nosił imię Masło Orzechowe. Wg zapisów w książeczce szczepień urodził się 9 stycznia 2001 r. Dzisiaj, tj. 22 marca 2022 r. skończył 21 lat i 72 dni

- Ludzie nie mogą uwierzyć, że wygląda tak dobrze jak na swój wiek - powiedziała Guinnessowi właścicielka psa, Gisela Shore.

Dzień Toby Keitha rozpoczyna się porannym spacerem. Potem dostaje swoją ulubioną przekąskę - plaster indyka. Pies wychodzi jeszcze na kilka krótkich spacerów. Lubi również leżeć obok swojej pani, kiedy ona pracuje.

Pies ma chorobę serca, ale właścicielka twierdzi, że nie dokucza mu to bardzo. - Myśl, że mój mały chłopak osiągnął taki kamień milowy, jest fantastyczna! Jestem zachwycona - podkreśla Gisela.

Mimo swojego zaawansowanego wieku jeszcze dużo mu brakuje do rekordu wszechczasów. Według Księgi Rekordów Guinnessa najstarszym kiedykolwiek żyjącym psem był australijski pies pasterski, który żył 29 lat i 5 miesięcy.

Najmniejszy piesek świata wziął swoją nazwę od największego stanu Meksyku – Chihuahua. Wiele wskazuje na to, że miniaturowe czworonogi zamieszkiwały tę część Ameryki Południowej już w VII–IX wieku p.n.e. To jedna z najstarszych ras psów. Rodowód chihuahua splata się z dziejami Tolteków i Azteków, starożytnego Egiptu, a nawet, jak głosi legenda, wikingów, którzy mieli zabrać meksykańskie pieski do Nowego Świata na swych długich łodziach.

Mitów dotyczących tej rasy jest wiele. Faktem jest, że w połowie XIX wieku chihuahua trafiły do Stanów Zjednoczonych dzięki turystyce. Amerykanie przywozili z Meksyku te małe pieski, które w USA szybko się zadomowiły. W 1904 roku rasę oficjalnie zarejestrowano. Dziś chihuahua cieszą się wielką popularnością na całym świecie. Również w Polsce, gdzie rasa ta pojawiła się w latach 80. XX wieku.

Chihuahua – ciekawostki

Jeden z najmniejszych psów na świecie mieszka w Polsce. To Toudi – biszkoptowy chihuahua, którego masa ciała w wieku trzech miesięcy wynosiła zaledwie 300 gramów. Podejrzewa się, że pies nie będzie ważył więcej niż 1 kg.

Najmniejszy pies świata jest największym ulubieńcem gwiazd. Chihuahua skradł serce Paris Hilton, Pam Anderson i Britney Spears oraz wielu innych celebrytów.

Według pewnej indiańskiej legendy to właśnie pies rasy chihuahua towarzyszył zmarłym w drodze do Zaświatów, wiodąc ich dusze przez dziewięć rzek.