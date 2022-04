Włamał się do restauracji w Dywitach. Policjanci znaleźli przy nim amfetaminę

Mężczyzna na początku kwietnia włamał się do jednej z restauracji w Dywitach. Jego łupem padły telefony komórkowe i gotówka o łącznej wartości ponad 1500 zł. W trakcie przeszukania policjanci z Olsztyna znaleźli przy nim amfetaminę. Włamywaczowi grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w nocy na początku kwietnia 2022 roku na terenie gminy Dywity. Wówczas nieznany sprawca miał włamać się do jednego z lokali gastronomicznych, skąd ukradł cztery telefony komórkowe oraz gotówkę. Łączna wartość strat to ponad 1500 złotych. Ponadto z uzyskanych informacji wynikało, że sprawca na miejsce przestępstwa przyjechał rowerem, po czym odjechał z nieznanym kierunku.

Wyjaśnieniem okoliczności kradzieży z włamaniem zajęli się funkcjonariusze z Posterunku Policji w Dywitach. Policjanci przeanalizowali dokładnie każdy trop, dzięki czemu szybko wytypowali sprawcę włamania. Okazał się nim 27-letni mieszkaniec gminy Dywity, który kilka dni później został zatrzymany w swoim mieszkaniu. Mężczyzna był kompletnie zaskoczony wizytą funkcjonariuszy. Ponadto podczas przeszukania jego pojazdu policjanci znaleźli woreczek foliowy z zawartością białego proszku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zabezpieczyli blisko 45 gramów amfetaminy. Materiał przekazano do dalszych badań laboratoryjnych. Po sprawdzeniu w systemach informatycznych wyszło na jaw, że 27-latek ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości za popełnione w przeszłości przestępstwo narkotykowe. Mężczyzna ma do odbycia karę 155 dni pozbawienia wolności.

27-latek odpowie za kradzież z włamaniem oraz posiadanie substancji zabronionych. Okazało się, że w przeszłości był on już karany za podobne przestępstwa, dlatego będzie odpowiadał w warunkach tzw. recydywy. Grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności. Policjanci w trackie prowadzonych czynności odzyskali część skradzionego mienia, które trafiło do prawowitych właścicieli.