Donald Tusk osiągnął wiek emerytalny. Ma powody do świętowania

Szef największej opozycyjnej partii obchodzi dziś 65. urodziny. Ma co świętować, bo osiągnął wiek emerytalny i może wystąpić do ZUS o wypłatę świadczenia. Były premier otrzyma dwie emerytury: unijną oraz krajową. Według szacunków "Super Expressu", przewodniczący PO może dostawać w sumie ok. 30 tys. zł miesięcznie. To najwyższe świadczenie, jakie otrzymują politycy

Według szacunków "Super Expressu" za pracę w UE Donald Tusk może liczyć na ok. 20 tys. zł emerytury. Jego emerytura w ZUS powinna wynieść ok. 10 tys. zł. W sumie może otrzymywać ok. 30 tys. zł.

To najwyższe świadczenie, jakie otrzymują politycy. Szef największej opozycyjnej partii będzie także bardzo blisko rekordzisty, który co miesiąc otrzymuje z ZUS ponad 35 tys. zł. To 86-latek, który przepracował aż 62 lata przy produkcji ołowiu, cyny i cynku. Jego miesięczna emerytura, po waloryzacji marcowej, to kwota przekraczająca 35 tys. zł i jest najwyższą w Polsce.

Polityk Donald Tusk na brak pieniędzy narzekać nie może, bo szerokim strumieniem płynęły ze struktur unijnych z racji pełnionych tam funkcji. Wiadomo bowiem, że od 2014 r. jako przewodniczący Rady Europejskiej, a później szef Europejskiej Partii Ludowej miał zarobić ok. 9 mln zł.

Tusk stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej zajmował od grudnia 2014 r. do listopada 2019 r. Równało się to pensji w wysokości ok. 105 tys. zł miesięcznie. Co więcej, w styczniu 2019 roku dostał podwyżkę do ok. 140 tys. zł miesięcznie. Do tego należy doliczyć dodatki: na koszty reprezentacyjne – ok. 76 tys. zł rocznie i na mieszkanie – ponad 200 tys. zł rocznie.

To oznacza, że w ciągu pięciu lat Donald Tusk zarobił ok. 7,73 mln zł. Ile wpłynęło na jego konto? Tego dokładnie nie wiadomo, bo podane przez unijne instytucje zarobki nie uwzględniają opodatkowania. Tusk był także zwolniony z obowiązku składania oświadczenia majątkowego.

Koniec kadencji na fotelu przewodniczącego Rady Europejskiej nieszczególnie wpłynął na zarobki Tuska. Do końca 2021 r. RE wypłacała mu tzw. „dodatek przejściowy” w wysokości ok 58 tys. zł miesięcznie. Do tego były premier może liczyć na ok. 30 tys. zł miesięcznie jako przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej.