Mundurowi taranem otwierali drzwi do punktu hazardowego w Kętrzynie

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zajęli 4 nielegalne automaty do gier hazardowych w Kętrzynie. Do otwarcia drzwi funkcjonariusze użyli tarana.

W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie zajęli 4 automaty do gier hazardowych na terenie Kętrzyna. W trakcie prowadzonych czynności mundurowi wielokrotnie wzywali obsługę punktu do dobrowolnego otwarcia drzwi.

W związku z brakiem reakcji funkcjonariusze podjęli decyzję o siłowym wejściu do lokalu. Przy pomocy tarana otworzyli drzwi i weszli do środka. Zastali tam dwie osoby, które zostały przesłuchane w charakterze świadków. Podczas przeszukania pomieszczeń funkcjonariusze ujawnili 4 podłączone do sieci automaty do prowadzenia gier hazardowych.

W toku czynności przeprowadzili eksperyment procesowy, który potwierdził, że urządzenia służyły do prowadzenia gier o charakterze komercyjnym i odpłatnym.

W trakcie przeszukania pomieszczeń i osób, oprócz 4 automatów, mundurowi zabezpieczyli kamery i rejestrator monitoringu, telefony komórkowe, odręczne zapiski, klucze oraz umowę lokalu użytkowego.

W czynnościach wzięli udział funkcjonariusze z Grupy Zabezpieczenia Działań (GZD) oraz Technik Kryminalistyki.