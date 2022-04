Radio Olsztyn uruchomiło portal pracy dla uchodźców

praca.radioolsztyn.pl

https://praca.radioolsztyn.pl/

Portal praca.radioolsztyn.pl jest darmowy, skierowany do pracodawców i osób szukających pracy, także z Ukrainy. Oferty obejmują wszystkie branże, a dotyczą głównie regionu warmińsko-mazurskiego. Znajdziecie tu propozycje pracy stałej i tymczasowej, oferty zarówno dla studentów jak i emerytów. Będzie też coś dla szukających stażu i dla wolontariuszy. Wszystkie ogłoszenia publikowane są w języku polskim i ukraińskim. Setki atrakcyjnych ofert pracy w dwóch językach w jednym miejscu? Takie rozwiązanie znajdziecie na nowym portalu Radia Olsztyn. Do dyspozycji pracodawców i osób szukających zatrudniania oddajemy stronęPortal praca.radioolsztyn.pl jest darmowy, skierowany do pracodawców i osób szukających pracy, także z Ukrainy. Oferty obejmują wszystkie branże, a dotyczą głównie regionu warmińsko-mazurskiego. Znajdziecie tu propozycje pracy stałej i tymczasowej, oferty zarówno dla studentów jak i emerytów. Będzie też coś dla szukających stażu i dla wolontariuszy. Wszystkie ogłoszenia publikowane są w języku polskim i ukraińskim.

- Zastanawialiśmy się, jak możemy wspomóc uchodźców z Ukrainy. Co zrobić, by jak najszybciej odnaleźli się na naszym rynku pracy. Wiemy przecież, że wśród nich jest spora grupa osób, które nie znają języka polskiego. Wtedy pojawił się pomysł uruchomienia portalu z ofertami pracy w dwóch językach. Zależało nam, by wszystkie najciekawsze propozycje znalazły się w jednym miejscu

- podkreśla prezes Polskiego Radia Olsztyn Leszek Sobański.

Oferty są weryfikowane przez administratorów portalu. Pracodawcy i osoby poszukujące pracy mogą więc być pewni, że korzystają z rzetelnego źródła. Zaletą portalu jest przejrzystość i przyjazny layout. To pozwala szybko przejrzeć interesujące oferty. Swoje ogłoszenia mogą też dodawać sami pracodawcy.