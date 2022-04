Minister przyznaje: sami nie udźwigniemy kosztów utrzymania uchodźców

Podczas spotkania holenderski minister Wopke Hoekstra mówił o "polskiej gościnności" i pomocy dla uchodźców. "Rosyjskie zbrodnie na Ukrainie nie mogą pozostać bez kary" – mówił Hoekstra i przypomniał, że Holandia i Polska współpracują, by „znaleźć odpowiedź na to, co się dzieje na Ukrainie”.

Koszty pobytu uciekinierów z ogarnięta wojna Ukrainy to nie tylko koszty zakwaterowania i wyzywienia, ale równiez koszty opieki zdrowotnej, min szczepień



Jak przyznał ostatnio wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, Polska ma coraz więcej problemów ze znalezieniem środków dla leczenie Ukraińców, co zmusza nasz kraj do ograniczeń i cięcia kosztów w różnych obszarach , m.in na polu walki z pandemią.

Ostatnia próba renegocjacji w sprawie dostaw szczepionek przeciw COVD-19 została podjęta w związku z napływem wielu uchodźców z Ukrainy i koniecznością przeznaczenia dużych środków na ich leczenie – przyznał Waldemar Kraska.