Niemcy deklarują odejście od rosyjskiej ropy i gazu

Niemcy zaprzestaną importu ropy naftowej z Rosji do końca roku – zapowiada szefowa MSZ. Jak dodaje, "potem będzie pora na gaz".

– Niemcy całkowicie wycofują się z importu rosyjskiej energii – zapewniła niemiecka minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock po spotkaniu z szefami dyplomacji państw bałtyckich w Rydze.

– Do lata zmniejszymy o połowę zużycie rosyjskiej ropy naftowej, a do końca roku osiągniemy poziom zero, a potem dojdzie gaz – podkreśliła Baerbock.

Tym samym potwierdziła wcześniejsze deklaracje ministra gospodarki Roberta Habeck, który w marcu deklarował:

do lata Niemcy prawdopodobnie zmniejszą o połowę import rosyjskiej ropy –

Minister Robert Habeck poinformował również, że na przełomie lata i jesieni nasi zachodni sąsiedzi będą mogli zrezygnować z dostaw rosyjskiego węgla.

W celu dostarczenia gazu Niemcom Habeck ponownie zaproponował wykorzystanie specjalnych statków. W związku z tym ministerstwo zaplanowało budowę trzech pływających terminali skroplonego gazu ziemnego za pośrednictwem dostawców RWE i Uniper. Przedsiębiorstwa prowadzą obecnie negocjacje w sprawie kontraktów na trzy takie specjalne statki, za pomocą których można pobierać gaz skroplony z tankowców i ponownie przekształcać go w gaz.

Niemcy są jednym z najbardziej uzależnionych krajów UE od Rosji. Stanowi on nawet 55 proc. niemieckiego zapotrzebowania.